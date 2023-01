Nadchodzi koniec wolności prasy w sieci? Te słowa padły w Davos [VIDEO]

REKLAMA

Joe Manchin III – amerykański polityk związany z Partią Demokratyczną – pojawił się na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w szwajcarskiej Gryzonii, gdzie mówił o tym, że wolna prasa w Internecie jest niebezpieczna.

Manchin skrytykował „otwarty system prasowy” w USA podczas dyskusji panelowej na Światowym Forum Ekonomicznym. We wtorek Manchin dołączył do kilku amerykańskich polityków na dorocznym globalnym wydarzeniu w Davos w Szwajcarii.

Prowadzący dyskusję moderator spytał uczestników panelu o polaryzację wśród Amerykanów. Senator Demokratów uważa, że winę za to zjawisko ponosi wolna prasa.

– Problem, który mamy, to otwarty system prasowy i w zasadzie wszystkie platformy. Więc jeśli jesteś w stanie mieć pięć platform, platform społecznościowych, możesz w zasadzie personifikować skrajności jako ktoś, kto jest skrajnie prawicowy lub skrajnie lewicowy – twierdzi Manchin.

Niedługo po panelu senator Manchin przeprosił za swoją krytykę wolnej prasy w Internecie. Zrobił to jednak z powodu nacisku ze strony internautów, którzy krytykowali go właśnie na platformach mediów społecznościowych.

Joe Manchin argues against the First Amendment at the World Economic Forum meeting in Davos:

"The problem we have is the open press system and basically all the platforms." pic.twitter.com/c8pX3WN34N

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) January 17, 2023