Pierwszy armator zakazuje samochodów elektrycznych na promach. Stanowią zagrożenie [FOTO]

Armatorzy badają, z jakim ryzykiem wiąże się transport pojazdów elektrycznych na promach. Pierwsza linia zakazała już wpuszczania na pokład aut z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym. Chodzi o trudne i czasochłonne do ugaszenia pożary, które znikąd wybuchają w elektrykach.

Punktem wyjściowym do rozważań o bezpieczeństwie transportu elektryków był ogromny pożar frachtowca Felicity Ace w 2022 roku.

Na pokładzie znajdowało się tysiące aut, w tym także elektryczne. Pożaru nie udało się opanować. Jednostka zatonęła w okolicach archipelagu Azorów.

UPDATE: Li-ion batteries in the EVs on board the vehicle carrier Felicity Ace have caught fire & the blaze requires specialist equipment to extinguish. It wasn't clear whether the batteries first sparked the fire.

Around 1,100 Porsches & 189 Bentleys were on board, no Teslas. https://t.co/VAj6Bak88c pic.twitter.com/gmzRrW1588

