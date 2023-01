Szokujące słowa Schwaba w Davos. Musk: WEF staje się rządem światowym

REKLAMA

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos Klaus Schwab został zapytany m.in. o to, czy szczyt w Davos może zwiększyć zaufanie do instytucji politycznych i ich przedstawicieli. Z ust założyciela WEF padły słowa, które mogą niepokoić. Do jego wypowiedzi odniósł się Elon Musk.

Schwab został zapytany – w obliczu spadającego zaufania do instytucji politycznych i ich przedstawicieli na całym świecie – do jakiego stopnia spotkanie w Davos może wzmocnić to zaufanie.

– Myślę, że najważniejsze jest, aby upewnić się, że system jako taki, technologia może być zaufana i jednym z partnerów wioski jest INTERPOL, więc współpracujemy już z niezbędnymi instancjami, aby upewnić się, że system jest tak bezpieczny, jak to tylko możliwe – odparł Schwab.

– Po drugie, oczywiście opracujemy system rządowy, który w niezależny sposób dba o to, żeby system nie był nadużywany – dodał.

„WEF w coraz większym stopniu staje się niewybieralnym rządem światowym, o który ludzie nigdy nie prosili i którego nie chcą” – skwitował na Twitterze Musk.

WEF is increasingly becoming an unelected world government that the people never asked for and don’t want — Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2023

To już kolejny wpis Muska, w którym odnosi się do Światowego Forum Ekonomicznego i słów Klausa Schwaba. Wcześniej skomentował on wypowiedź założyciela WEF, w której padły słowa o „opanowaniu przyszłości”.

Elon Musk nie ukrywa, że do światowego szczytu globalistów w Davos jest nastawiony co najmniej sceptycznie. Wcześniej milioner przyznał, że odrzucił zaproszenie do wystąpienia podczas Światowego Forum Ekonomicznego.

„Byłem zaproszony na WEF, ale odmówiłem” – poinformował na Twitterze dyrektor Tesli.

According To This Bloomberg Article From 2008… Elon Musk Became A Young Global Leader For The World Economic Forum… https://t.co/NihmV8myjg pic.twitter.com/9uap5f73c6 — Covid-1984 (@Spiro_Ghost) February 27, 2022