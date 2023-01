Wieszczyli pełne stadiony chorych i multum zgonów. Dzisiaj rzecznik MZ ogłasza: COVID-19 nie stanowi w tej chwili większego zagrożenia

REKLAMA

– Na chwilę obecną w Polsce nie ma nowego wariantu koronawirusa Omikron. Oczywiście jest on bardziej zakaźny, ale mniej obciąża nasz organizm, więc COVID-19 nie stanowi w tej chwili większego zagrożenia – powiedział w piątek rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Jeszcze nie tak dawno temu pandemiczni eksperci głosili apokaliptyczne wizje masowego chorowania i umierania na COVID-19. Słynny prof. Horban mówił, że stadiony będą pełne chorych, a dr Grzesiowski wieszczył, że COVID-19 zdziesiątkuje zarażonych. Nic takiego nie nastąpiło. Ale różni poważni ludzie zarobili poważne pieniądze, a dzięki bezmyślnym działaniom rządu, jak np. zamykanie szpitali i lockdowny, Polska miała jeden z najwyższych w Europie wskaźników tzw. zgonów nadmiarowych.

Ten wykres trzeba pokazywać bez końca. Na katastrofalny wynik Polski złożyły się skandaliczne (średnio) zachowania lekarzy i idiotyczne (z wyjątkiem Konfy) działania polityków. Szumowski i Niedzielski powinni zaś trafić po prostu pod sąd. https://t.co/1YqozXwcUP — Tomasz Sommer (@1972tomek) January 20, 2023

Oczywiście nikt za to nie odpowie, nikt się nawet odrobinę nie poczuwa do odpowiedzialności. Tymczasem rzecznik ministerstwa zdrowia ogłasza, że COVID-19 to już nie jest problem.

„Do 13-14 stycznia notowaliśmy w Polsce spadki zakażeń covidowych. W tej chwili jesteśmy mniej więcej na poziomie średnio 300 zakażeń dziennie. Oczywiście mówimy o zakażeniach odnotowywanych w systemie, bo podobnie, jak w przypadku grypy, część osób przechorowuje COVID-19 w domu, a u części lekarz POZ nie przeprowadza testu” – powiedział w piątek w radiu Plus rzecznik resortu zdrowia.

„Zaręczam, że COVID-19 nie będzie już stanowił dla nas problemu” – oświadczył.

„Wbrew wszelkim modelom, z którymi stykamy się od początku walki z pandemią, nie spodziewamy się drastycznych wzrostów” – zaznaczył Andrusiewicz. Ocenił, że „w tej chwili uciążliwość COVID-19 jest dużo, dużo mniejsza niż uciążliwość przeciętnej grypy„.

Zwrócił uwagę, że „w szpitalach jest obecnie 800 dzieci z powodu grypy, natomiast z COVID-19 jest 70 małych pacjentów”. Dodał, że zgony odnotowywane są także z powodu grypy i RSV.

Powiedział, że „na chwilę obecną w Polsce nie ma nowego Omikrona”. „Oczywiście jest bardziej zakaźny, ale mniej obciąża nasz organizm, więc COVID-19 nie stanowi w tej chwili większego zagrożenia ani nie budzi obaw dla systemu zdrowia” – zastrzegł rzecznik MZ.

Pytany, czy zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego, Andrusiewicz powiedział, że „przynajmniej do końca sezonu infekcyjnego nie zostanie zniesiony”.

Zazwyczaj sezon infekcyjny kończy się z końcem marca. „Sytuacja w przypadku wirusa zawsze może się diametralnie zmienić, ale na dzień dzisiejszy planujemy, że z końcem sezonu powinien skończyć się stan zagrożenia epidemicznego w kraju” – powiedział rzecznik MZ.