Moskwa obiecuje odwet na francuskich mediach za zablokowanie kont Russia Today France

Rosyjski nadawca RT, w tym francuskojęzyczna wersja RT France, zostały objęte zakazem nadawania w UE od 2 marca 2022 roku. Teraz jednak Rosja zareagowała na zamrożenie kont bankowych francuskiego oddziału rosyjskiego kanału.

W sobotę 21 stycznia Moskwa zagroziła podjęciem działań odwetowych wobec francuskich mediów w Rosji.

„Zamrożenie kont RT France doprowadzi do działań odwetowych wobec francuskich mediów w Rosji. Zostanie to zapamiętane, jeśli władze francuskie nie przestaną terroryzować rosyjskich dziennikarzy” – stwierdzono w komunikacie ze źródeł rosyjskiej dyplomacji, cytowanym przez rosyjskie agencje prasowe Ria Novosti i TASS.

Także związki zawodowe działające w RT France potępiły zamrożenie kont tej sieci w tym kraju. Francuskie Ministerstwo Gospodarki wyjaśniło, że aktywa sieci zostały zamrożone w ramach najnowszych europejskich sankcji, a nie z inicjatywy samego Paryża.

Sekcje związków FO (Force Ouvrière) i SNJ (Związek Dziennikarzy) przy RT France wskazują, że „prawie 100 pracowników i około pięćdziesięciu dziennikarzy prawdopodobnie trafi na bezrobocie”, co we Francji jest argumentem ważkim. Związkowcy twierdzą, że zamrożenie kont, to decyzja rządu, a nie Brukseli.

Ministerstwo gospodarki twierdzi jednak, że taki środek wynika z „najnowszego pakietu sankcji” podjętych w UE w grudniu ubiegłego roku. Chodzić ma o „zamrożenie aktywów” objętych sankcjami podmiotów. Wśród nich jest ANO TV Novosti, spółka matka, która posiada 100% udziałów w RT France, co tłumaczy zamrożenie aktywów.

RT France odwołała się w sprawie zakazu nadawania do sądu, ale wymiar sprawiedliwości potwierdził taką decyzję w lipcu. Początkowy pakiet sankcji zakazywał jedynie nadawania treści RT w UE, ale już nie produkcji programów. Dlatego do tej pory RT France nadal produkowało swoje emisje, które były nadawane np. za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Od czasu zawieszenia RT w Niemczech pod koniec 2021 r., Francja pozostawała jedynym państwem członkowskim UE, które nadal gościło na swojej ziemi RT.

Źródło: AFP