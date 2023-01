Kolejny czołowy rosyjski polityk grozi użyciem broni atomowej

REKLAMA

Przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Wieczesław Wołodin zagroził Ukrainie i Zachodowi użyciem broni atomowej. Wcześniej podobne groźby formułował były prezydent i premier – Dmitrij Miedwiediew.

Wołodin jest drugim, obok Miedwiediewa, polityk rosyjskim z „pierwszego rzędu”, który grozi, że Rosja może użyć atomówek przeciwko Ukrainie i Zachodowi.

Swoje groźby przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej zamieścił w swoich mediach społecznościowych. To reakcja polityka na dostarczanie Ukrainie broni przez Zachód.

Wołodin ostrzega, że „uzbrajanie kijowskiego reżimu w broń ofensywną doprowadzi do globalnej katastrofy”. „Jeśli Waszyngton i kraje NATO dostarczą broń, która zostanie użyta do atakowania pokojowych miast i prób przejęcia naszych terytoriów, tak jak grożą, doprowadzi to do odwetu z użyciem potężniejszej broni” – pisze polityk.

Wołodin dodaje, że „argument, że mocarstwa nuklearne nie używały wcześniej broni masowego rażenia w konfliktach lokalnych, jest nie do utrzymania”. „Ponieważ te państwa nie mierzyły się z sytuacją, w której zagrożone byłoby bezpieczeństwo ich obywateli i ich integralność terytorialna” – podkreśla przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej.