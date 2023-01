Sośnierz: Będzie można zniszczyć życie każdemu [VIDEO]

REKLAMA

Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji należący do partii Wolnościowcy, był gościem na kanale MaashaTV. Ślaski polityk mówił o wprowadzanej przez PiS ustawie o inwigilacji.

– Ta ustawa, która przechodzi teraz przez Sejm, związana właśnie z tą komunikacją elektroniczną [tzw. lex pilot – red.], to jest coś, co będzie dotyczyło każdego na co dzień – mówił poseł Dobromir Sośnierz w MaashaTV.

Poseł z partii Artura Dziambor dodał, że „w każdym razie będzie stwarzało zagrożenie, że będzie dotyczyło [każdego]”. – Tam jest zresztą bardzo wiele wątków w tej ustawie. [Inwigilacja] to jest tylko jeden z wielu – dodał poseł Sośnierz.

– Tam są regulacje dotyczące radioamatorów na przykład. Jakieś niszowe zupełnie. Wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie wyłapać nawet. Ale tam jest tyle różnych rzeczy, tyle różnych przepisów, że będzie to powszechny problem dotyczący prędzej lub później każdego – stwierdził wolnościowiec z Katowic.

Sośnierz dodał, że „na każdego z nas można znaleźć jakiś paragraf przy tej ilości prawa, które jest uchwalane”.

– Jedziemy za szybko, skręcimy nie tak jak trzeba, za długo samochód mamy odpalony na parkingu i już łamiemy prawo – wyjaśnił poseł ze Śląska.

– Jeśli tylko damy władzy możliwość kontrolowania nas cały czas, no to będziemy, jeśli podpadniemy jakiemuś urzędnikowi, to będziemy mogli być rozliczani ze wszystkiego praktycznie. Będzie można zniszczyć życie każdemu – stwierdził Sośnierz.

