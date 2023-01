MEGASKANDAL! Będą sądzić lekarzy za „zniechęcanie do szczepień”. Lista jest długa

REKLAMA

„Zniechęcający do szczepień medycy staną przed sądami lekarskimi. Sprawa dotyczy 116 osób. Wnioski o ukaranie lekarzy dotyczą propagowania poglądów niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną” – czytamy na łamach serwisu Prawo.pl

Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze Prawo.pl, wnioski przekazane do trzech sądów (we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku), dotyczą 116 lekarzy i lekarzy dentystów, sygnatariuszy listów i apeli Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Członkowie stowarzyszenia przekonywali m.in. (strona internetowa, media społecznościowe), że szpryce nie są bezpieczne oraz mają charakter eksperymentalny.

Cytowany przez Prawo.pl dr hab. n. praw. Radosław Tymiński, autor bloga prawalekarza.pl zaznacza, iż Konstytucja jasno precyzuje, że mamy wolność prowadzenia badań naukowych i głoszenia poglądów, w tym do pisania listów czy kierowania apeli.

– Dlatego mamy do czynienia z bardzo delikatną materią dotyczącą, z jednej strony wolności wypowiedzi, a z drugiej – wiedzy medycznej. Lekarze mają prawo do głoszenia poglądów. Nie mają natomiast prawa wydawać zaleceń niezgodnych z wiedzą medyczną. Innymi słowy, nie mogą mówić: nie szczepcie się. To byłoby zalecenie medyczne, za które sądy lekarskie mogą ścigać – twierdził cytowany przez serwis prawnik.

Jak stwierdził na łamach Prawo.pl rzecznik prasowy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Przemysław Ciupka postępowanie w sprawie wspomnianych wcześniej 116 osób będzie wyzwaniem, bo chodzi o lekarzy z całej Polski. Wniosek o ukaranie, który trafił do Okręgowego Sądu Lekarskiego przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej dotyczy 19 lekarzy.

– Dotyczy ono propagowania poglądów niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną – powiedział cytowany rzecznik.