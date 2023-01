Niebezpieczna ustawa PiS. Bosak ALARMUJE: Do tego wszystkiego służby chcą mieć dostęp [VIDEO]

REKLAMA

Rządy Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski są złe, antyobywatelskie i zagrażają prywatności Polaków – ocenił w poniedziałek pod siedzibą PiS-u poseł Konfederacji i Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak.

W poniedziałek pod siedzibą PiS-u pojawili się posłowie Konfederacji Krzysztof Bosak i Stanisław Tyszka po to, „żeby ostrzegać, żeby poinformować o ustawie o totalnej inwigilacji Polaków”.

Ustawa Prawo komunikacji elektronicznej została przegłosowana 13 stycznia w pierwszym czytaniu w Sejmie. PiS przekonuje, że Polskę do pewnych rozwiązań zmusza Unia Europejska.

Kaczyński, Morawiecki i spółka przygotowali więc ustawę, która wraz z uzasadnieniem liczy aż 3500 stron. Spełnia w niej unijne zachcianki, ale dodatkowo wprowadza niebezpieczne rozwiązania inwigilacyjne.

„My się na to nie zgadzamy”

– Jest to ustawa, która umożliwia dziewięciu państwowym służbom szpiegowanie komunikacji elektronicznej. Jest to ustawa, która daje nowe uprawnienia – powiedział Bosak.

– Dotychczas służby państwowe mogły słuchać naszych rozmów telefonicznych, uzyskiwać dane o lokalizacji naszych telefonów i czytać nasze SMS-y – podkreślił.

– Obecnie mają czytać wszystkie nasze komunikatory, mieć dostęp do danych z chmur (…) do tego wszystkiego służby chcą mieć dostęp. Chcą mieć możliwość dostępu bez wiedzy pracowników i liczba służb, które upoważnia rząd PiS jest bardzo długa – wskazał Bosak.

– My się na to nie zgadzamy. Dlatego dzisiaj jesteśmy pod siedzibą PiS-u – powiedział polityk i dodał, że „za tą ustawą lojalnie głosowała także Solidarna Polska”. Polityk ocenił, że Zbigniew Ziobro ponosi stuprocentową odpowiedzialność za to „jak złe są to rządy, jak antyobywatelskie, jak zagrażają prywatności Polaków”.

Poseł poinformował, że Konfederacja rozpoczyna protest w całej Polsce. Akcje będą odbywać się pod biurami polityków władzy. Jak dodał przygotowana została petycja, a także poprawki do wspomnianej ustawy.