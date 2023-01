Nadciąga totalna inwigilacja! Tyszka ostrzega: „TE uprawnienia będą jeszcze szersze” [VIDEO]

REKLAMA

Poseł Konfederacji i Nowej Nadziei Stanisław Tyszka zaapelował do całej opozycji, członków PiS i Solidarnej Polski, „żeby zagłosowali przeciwko łamaniu praw obywateli” w ustawie Prawo komunikacji elektronicznej.

W poniedziałek pod siedzibą PiS-u pojawili się posłowie Konfederacji Krzysztof Bosak i Stanisław Tyszka po to, „żeby ostrzegać, żeby poinformować o ustawie o totalnej inwigilacji Polaków”, jak powiedział przedstawiciel Ruchu Narodowego.

Ustawa Prawo komunikacji elektronicznej została przegłosowana 13 stycznia w pierwszym czytaniu w Sejmie. PiS przekonuje, że Polskę do pewnych rozwiązań zmusza Unia Europejska.

Kaczyński, Morawiecki i spółka przygotowali więc ustawę, która wraz z uzasadnieniem liczy aż 3500 stron. Spełnia w niej unijne zachcianki, ale dodatkowo wprowadza niebezpieczne rozwiązania inwigilacyjne.

Przepisy sprzeczne z Konstytucją

Stanisław Tyszka ujawnił, że ta ustawa stała się „ustawą o totalnej inwigilacji na stosunkowo późnym poziomie”. – To jest wdrożenie dyrektywy unijnej, które było bardzo długo konsultowane – podkreślił.

– Natomiast nie były konsultowane te przepisy, o których my tutaj dzisiaj mówimy. Te przepisy dające bardzo szeroki zakres uprawnień służbom do inwigilacji Polaków – powiedział przedstawiciel Nowej Nadziei.

Tyszka wyjaśnił, że „one zostały dopisane na etapie pokonsultacyjnym na prośbę ministerstwa obrony narodowej i koordynatora ds. służb specjalnych”.

– Ciekawostką jest to, że ministerstwo ds. Unii Europejskiej uznało, że te przepisy są sprzeczne z prawem unijnym. One są oczywiście również sprzeczne z naszą konstytucją – wskazał.

„Uprawnienia będą jeszcze szersze”

– Kontrola sądowa inwigilacji, z którą mamy do czynienia dotychczas jest iluzoryczna – podkreślił. – Służby podsuwają sądowi to, co chcą i wielokrotnie wskazywaliśmy na to uwagę, że już dotychczas mamy do czynienia z łamaniem praw obywatelskich pod pretekstem ścigania przestępców.

– Na gruncie tej ustawy (…) te uprawnienia będą jeszcze szersze – ostrzegł Tyszka, który zaapelował również do całej opozycji, członków PiS i Solidarnej Polski, „żeby zagłosowali przeciwko łamaniu praw obywateli w tej ustawie”.

Wolnościowiec przypomniał, iż PO dziesięć lat temu „chciała wdrożyć (…) umowę ACTA, która również dawała podstawy do tego, żeby cenzurować Internet i inwigilować obywateli”. – Mam nadzieję, że teraz Platforma będzie potrafiła zachować się słusznie – podsumował polityk.