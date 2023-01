Biedroń: „Spowiedź dzieci powinna być zakazana”. Internauci: „A obrzezanie i zmiana płci?”

REKLAMA

– Spowiedź dzieci powinna być zakazana – mówi Robert Biedroń, jeden z liderów Lewicy, w nagraniu opublikowanym przez siebie na TikToku.

Lider Wiosny, jednego z ugrupowań tworzących Lewicę, chce zakazać spowiedź osób przed 16. rokiem życia. Polityk uważa, że młodociani nie powinni opowiadać tak intymnych rzeczy „obcym”.

– Czy opowiadasz obcej osobie, np. sprzedawczyni w sklepie o tym, że masz fantazje seksualne na temat kolegi lub koleżanki albo kierowcy autobusu […]? O tym, że zapaliłeś szluga? Nie! Więc dlaczego podczas spowiedzi opowiadasz o tym obcemu księdzu? Dlaczego ktoś cię do tego zmusza? To absurd. Uważam, że spowiedź dzieci powinna być zakazana – twierdzi Biedroń.

W rozmowie z „Faktem” lewicowy polityk stwierdził, Że „konfesjonał to nie kozetka terapeuty”. Zdaniem Bierdonia spowiedź wywołuje u dzieci traumę.

– Pojawiają się zastrzeżenia ze strony psychologów dziecięcych, którzy ostrzegają, że spowiedź może mieć znamiona przemocy psychicznej ze względu na formułę spowiedzi. Spowiedź zakłada przymus wypowiedzi, wyznanie intymnych tajemnic w formie dominacji księdza nad dzieckiem […]. Spowiedź zakłada rozmowę z obcym mężczyzną o seksualności, czy najbliższych relacjach rodzinnych. Dlatego uważam, że spowiadanie dzieci i młodzieży powinno być dozwolone od 16. roku życia – stwierdził lewicowiec w rozmowie z tabloidem.

Pomysł Roberta Biedronia jest krytykowany przez duchownych, którzy wskazują, że taki przepis uniemożliwiłby dzieciom przystępowanie do Komunii Świętej. Lewicowca krytykują też internauci, którzy wskazują, że jego środowisko chce, by dzieci mogły same decydować o „zmianie płci”, czyli niszczącej zdrowie terapii hormonalnej lub okaleczającej je operacji, a odmawia im się prawa do praktykowania wiary.

Internauci pytają także o inne wyznania. Pojawiły się pytania o to, czy obrzezania Biedroń także by zakazał.

Drogi @RobertBiedron! Od jakiego wieku powinniśmy pozwolić na #TransowanieDzieci? Bo skoro trzeba zakazać dzieciom sakramentalnej rozmowy z kapłanem, to jestem ciekaw, od jakiego wieku mogą one (według tęczowych polityków) przyjmować hormony i ich blokery? pic.twitter.com/NbMZVtZKIm — Myślozbir (@myslozbir) January 24, 2023