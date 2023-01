Czołgi dla Ukrainy. Korwin-Mikke sceptycznie: Przecież to jest niemal bez znaczenia [FOTO]

REKLAMA

Były prezes partii KORWiN (po przejęciu władzy przez Sławomir Mentzena – Nowa Nadzieja), Janusz Korwin-Mikke, uważa, że czołgi, to archaiczna technologia, która nie jest przydatna podczas wojny w XXI wieku.

Janusz Korwin-Mikke, poseł i jeden z założycieli Konfederacji, zareagował na artykuł „Wirtualnej Polski” pt. „Tyle czołgów dostanie Ukraina. «Pancerna pięść demokracji»”. Polityk uważa, że czołgi to „staroć sprzed 100 lat”.

„Przecież to jest niemal bez znaczenia […] To dla Rosji koszt średnio 300 nabojów do RGW-90 lub innej bazooki. Może by spytać co z czołgami, które Ukraina dostała od Polski? Czołgi to staroć sprzed 100 lat, trumna na gąsienicach. Producenci zarabiają, owszem!” – napisał w swoich mediach społecznościowych Janusz Korwin-Mikke.

Polityk komentował temat w kolejnych wpisach na Twitterze. Wolnościowiec zastanawia się, czy czołgi w ogóle docierają na front.

„Ukraina twierdzi (dzielimy przez 3!), że ustrzeliła 3100 czołgów rosyjskich, Rosja pewno tyle samo «ukraińskich». Ja się zastanawiam, jak te czołgi w ogóle docierają na front? Sputniki, drony, «Kindżały», HIMARSy… Ale producenci czołgów mają sposoby, by przekonywać polityków…” – napisał Korwin-Mikke.

Prawicowiec wypowiedział się także na temat okrętów wojennych. Do swojego wpisu dodał zdjęcie płonącego krążownika „Moskwa”.

„Do niedawna w akademiach wykładali generałowie pamiętający słynną bitwę pancerną p/Kurskiem. Armia zawsze jest gotowa do wygrania… poprzedniej wojny. Ale ta trwa już rok i obydwie strony powinny wreszcie zauważyć, że mamy XXI wiek. Chyba pojęli już, że okręty tylko podwodne?!” – napisał Janusz Korwin-Mikke.

