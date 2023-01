Cejrowski o czołgach dla Ukrainy: To nie debata, jeśli niektórych pytań nie wolno zadawać

REKLAMA

Znany podróżnik z Kociewia, Wojciech Cejrowski, wystąpił w programie „Antysystem” Pawła Lisickiego. Gość skomentował przekazanie czołgów Ukraińcom.

– To jest najgorsze. Otóż premier i minister spraw obronnych Polski mają obowiązek spowiadać się z takich rzeczy [czy i cokolwiek mamy z przekazania Ukrainie czołgów – red.]. To nie są informacje tajne na temat tego, jakim kodem uruchomić czołg, tylko to są informacje handlowe, które dotyczą naszych pieniędzy. Polski rząd powinien się spowiadać w szczegółach. I nic, cisza – powiedział Cejrowski.



– W tej całej historii z przekazaniem czołgów, uzbrojenia, z tym że prezydent publicznie chwali się, że Polska zrobiła więcej, niż było ją stać (…) po to, by pomóc Ukrainie, szokuje mnie to, że nikt o to nie pyta – stwierdził z kolei Paweł Lisicki.

– Do złudzenia przypomina to historię z tzw. pandemią (…) Tylko maseczki, tylko lockdown, tylko szczepionki. Każdy, kto podnosił jakiekolwiek wątpliwości, natychmiast zostawał antyszczepionkowcem, foliarzem, płaskoziemcem. Teraz jak ktoś ma jakieś pytania, to natychmiast zostaje ruską onucą, agentem, szpiegiem. Nie ma dyskusji dotyczącej podstawowych rzeczy – dodał redaktor.

– Ci, którzy mają prawo zadawać pytania premierowi czy prezydentowi, nie zadają ich – stwierdził Lisicki.

– To nie jest debata, jeżeli pewnych pytań nie wolno zadawać – skonkludował Wojciech Cejrowski.