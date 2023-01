Dodatek rowerowy. „Kilometrówki” skłonią pracowników do porzucenia samochodów?

REKLAMA

Od 1 maja każdy pracownik prywatnej firmy będzie miał prawo ubiegać się o dodatek za dojazd do pracy rowerem – wynika z porozumienia związków zawodowych i organizacji pracodawców. Dodatek ma wynosić… 27 centów za przejechany kilometr.

Porozumienie zostało zawarte w Krajowej Radzie Pracy (NAR) przez belgijskie związki zawodowe oraz organizacje reprezentujące pracodawców. Wynika z niego, że dodatek „rowerowy” wyniesie 27 centów za każdy kilometr i będzie indeksowany każdego roku. Kwota rekompensaty ma być ograniczona do 40 kilometrów dziennie.

Ma to zachęcić belgijskich pracowników do porzucenia samochodów na rzecz rowerów. Według szacunków podanych przez dziennik „De Tijd”, 11 proc. wszystkich belgijskich pracowników dojeżdża do pracy rowerem. Natomiast spośród pracowników, którzy mieszkają mniej niż 5 kilometrów od miejsca swojej pracy, 55 proc. nadal przyjeżdża samochodem.