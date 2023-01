Dziambor: Wspieranie Ukrainy to dobra decyzja, ale…

REKLAMA

Poseł Konfederacji i prezes Wolnościowców, Artur Dziambor, w wywiadzie dla portalu DoRzeczy.pl wypowiedział się na temat pomocy militarnej dla Ukrainy.

– Dobrą decyzją jest wspieranie Ukrainy, natomiast dobrą decyzją byłoby tylko wspieranie jej razem. Z całą pewnością nie powinno być tak, że Polska wystawia się jako jedyny kraj dążący do wsparcia. Dobrze byłoby, gdyby po jednej stronie z nami była Unia Europejska i gdyby nie było tutaj wahania się ze strony niemieckiej, gdyż wygląda to bardzo źle – stwierdził Artur Dziambor w wywiadzie dla DoRzeczy.pl.

– Dlatego odpowiem: tak, to dobra decyzja [że zarówno Niemcy, jak i Polska, wyślą Ukrainie wozy pancerne], ale potrzebujemy więcej solidarności. Tu chodzi nie tylko o polską rację stanu, ale już europejską – mówił dalej prezes Wolnościowców i lider Konfederacji na Kaszubach.

Dziambor zapytany o słowa Radosława Sikorskiego, który sugerował, że politycy PiS mogli rozważać rozbiór, stwierdził, że na jego miejscu bardziej uważałby „na tego typu przekaz”.



– Cytują go media, nie tylko „Washington Post”, ale też „Russia Today”. Zawsze zwracam uwagę na to polskim politykom. Trzeba zastanawiać się, co się mówi – stwierdził wolnościowy polityk z Gdyni.