Winnicki: To nieprawda, że Zbigniew Ziobro chce debaty [VIDEO]

Poseł Konfederacji Robert Winnicki twierdzi, że Zbigniew Ziobro w rzeczywistości wcale nie chce debaty na temat KPO.

Rzecznik prasowy pisowskiego rządu, Piotr Müller, został zapytany Radiu Wnet, dlaczego szef Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro, chce debaty na temat KPO u prezydenta.

– Chyba z niewiedzy – odpowiedział przedstawiciel warszawskiej władzy i zarzucił swojemu koalicyjnemu koledze, że „nie patrzy horyzontalnie”.

Tymczasem poseł Konfederacji, Robert Winnicki, twierdzi, że w rzeczywistości Ziobro nie chce debaty. Prawicowiec jako dowód pokazuje zapisy z głosowania.

„Ale to nieprawda, że Zbigniew Ziobro chce debaty o KPO. Na poprzednim posiedzeniu Sejmu SolPol miał okazję w tej sprawie i zagłosował w całości przeciwko informacji ze strony premiera oraz przeciwko takiej debacie. Z.Ziobro również głosował przeciw” – napisał w swoich mediach społecznościowych Robert Winnicki i dołączył do wpisu dowód na to, że Ziobro głosował „przeciw”.

