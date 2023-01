Korwin-Mikke: Powinno być tak, że dyskryminować można wszystkich – korwinistów i katolików także [FOTO]

REKLAMA

Janusz Korwin-Mikke skomentował doniesienia, według których Instytut Ordo Iuris • Fundacja na Rzecz Kultury Prawnej ma udzielać hotelarzom porad, jak odmawiać pokojów z podwójnym łóżkiem parom jednopłciowym, albo osobom przed ślubem.

„Wariactwo z tym Ordo Iuris. Ale WOLNOŚĆ polega na tym, że w MOIM hotelu MOGĘ NIE WYNAJĄĆ pokoju parze bez ślubu, Murzynowi, Rosjaninowi, Ukraińcowi, rudemu, piegowatemu czy narkomanowi. WOLNY RYNEK spowoduje, że tacy hotelarze będą barwnym, przyciągającym turystów, MARGINESEM” – napisał w swoich mediach społecznościowych Janusz Korwin-Mikke, były prezes partii KORWiN (po przejęciu władzy przez Sławomira Mentzena – Nowa Nadzieja).

Jakiś internauta zapytał posła i współzałożyciela Konfederacji, czy w takim razie hotelarze powinni mieć prawo odmówienia pokoju katolikom.

„Oczywiście, że wolno! Proszę samemu się upewnić u kol.Grzegorza Brauna. On z kolei pewno nie wynajmowałby luteranom” – napisał Janusz Korwin-Mikke.

„O, Boże! Ile ja bym dał, by na co drugim hotelu w Polsce na frontonie pysznił się taki napis: Nie wynajmujemy pokojów KORWINISTOM (po roku – co najmniej pół miliona nowych członków Nowej Nadziei!)” – dodał wolnościowiec.

„Panie Januszu a co knajpami które nie chciały przyjmować osób niezaszczepionych? miały do tego prawo czy nazywaliscie to segregacją sanitarną?” – zapytał polityka inny internauta.

„Knajpy miały prawo. Państwo nie miało prawa im tego nakazywać. Podobnie z zakazem palenia itd.” – stwierdził prawicowiec.

