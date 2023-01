Wolnościowcy: NIE dla Karty Nauczyciela! „Nie wolno dalej pudrować trupa”

REKLAMA

W 41. rocznicę uchwalenia Karty Nauczyciela Wolnościowcy, czyli partia zasilająca wolnościowe skrzydło Konfederacji, przedstawili postulat, by porzucić ten „relikt słusznie minionej przeszłości” i wprowadzić bon oświatowy.

Zachodniopomorskie struktury partii Wolnościowcy przypomniały w czwartek, że tego dnia przypada 41. rocznica uchwalenia Karty Nauczyciela.

REKLAMA

Na facebookowym profilu oddziału czytamy:

Dokładnie 41 lat temu, Sejm RP uchwalił Kartę Nauczyciela, która psuje system edukacji przez to, że m.in.:

– chroni kiepskich nauczycieli przed zwolnieniem;

– „chroni” dobrych nauczycieli przed podwyżką (uzależnia ją za to m.in. od stażu pracy);

– ogranicza autonomię i konkurencję między szkołami.

„Nie wolno dalej pudrować trupa – KN to relikt słusznie minionej przeszłości. Potrzebujemy więcej wolnego rynku, więcej konkurencji, więcej prywatnej inicjatywy, większego wpływu rodziców i dzieci na ich edukację” – piszą Wolnościowcy.

Dalej przedstawiono, jak można naprawić polskie szkolnictwo: „Musimy Wypowiedzieć Kartę Nauczyciela i wprowadzić bon oświatowy!”.

Osobom zainteresowanym kwestią bonu oświatowego w komentarzach Wolnościowcy wytłumaczyli, na czym on polega: ” Co do zasady chodzi o to, żeby podzielić całą część budżetu przeznaczoną na edukację pomiędzy wszystkie dzieci – wówczas część przypadająca na dane dziecko przypadałaby szkole, w której się uczy. Szkoły konkurowałyby ze sobą o jak największą liczbę uczniów, gdyż od tego zależałby ich dochód”.