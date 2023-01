Nie chce być już 45-latkiem. Milioner wydaje, by znów mieć 18 lat

REKLAMA

Brian Johnson to multimilioner z branży biotechnologicznej. Bogacz ma jeden cel w życiu, na który gotów jest przeznaczyć wielką fortunę. Mężczyzna chce być znów 18-latkiem.

– To, co robię, może wydawać się ekstremalne. Ale ja po prostu chcę udowodnić, że da się cofnąć lata niezdrowego życia – wyjaśnia Brian Johnson.

Milioner z południowej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych inwestuje on 2 miliony dolarów rocznie, by odwrócić swój proces starzenia. Pomaga mu w tym grupa lekarzy i naukowców. Sam Johnson zaczął także prowadzić ortodoksyjnie zdrowy tryb życia.

Bogacz codziennie przyjmuje zastrzyki kosmetyczne, pilnuje, by dziennie nie przekroczyć spożycia 1,977 kalorii. Każdego dnia przyjmuje także wiele leków i suplementów diety.

Trzy godziny dziennie Johnson poświęca na trening. Trzy razy w tygodniu jest to trening bardzo intensywny. Milioner pilnuje także tego, by codziennie zasypiać i budzić się dokładnie o tej samej porze – aby to osiągnąć dwie godziny przed snem nosi specjalne okulary blokujące światło.

Dziennie nakłada na siebie siedem różnych kremów naprawiających uszkodzenia skóry, a raz w tygodniu poddaje się peelingowi kwasem i terapii laserowej.

Codziennie Johnson jest badany przez lekarzy i ekspertów. Jak się okazuje – podejmowany przez niego wysiłek przynosi efekty.

Choć ma 45 lat, to – według testów – ma serce 37-latka, skórę 28-latka, a pojemność płuc i sprawność 18-latka. Jeśli chodzi o jamę ustną, to tutaj milionerowi udało się najbardziej „zbić wiek”, bo według ekspertów ma dziąsła w takiej kondycji, jak normalnie ma mężczyzna w wieku 17 lat.

Wcześniej ciało milionera było w dużo gorzej kondycji. Z powodu nadwagi, nieregularnego i niezdrowego trybu życia oraz depresji Johnson czuł się gorzej niż powinien w swoim wieku i wyglądał starzej. W pewnym momencie postanowił to zmienić i takie są efekty.

Tymczasem droga milionera do odmłodzenia się dopiero się zaczęła. Naukowiec, który kieruje projektem zmiany 45-latka w 18-latka, Oliver Zolman, zapowiada w przyszłości bardziej eksperymentalne sposoby na odmłodzenie swojego pracodawcy – w tym m.in. szereg eksperymentalnych terapii genowych.