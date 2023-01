Psychol odgryzł kobiecie kawałek ucha i odjechał jej samochodem

REKLAMA

Poznań w Wielkopolsce. 35-latek najpierw zdemolował kilka samochodów, następnie odgryzł kobiecie kawałek ucha, by potem ukraść jej samochód i nim odjechać.

Do zdarzenia doszło w dzielnicy Dębiec, która nie cieszy się w Poznaniu najlepszą opinią. Agresywny 35-latek demolował samochody. Następnie zaatakował kobietę, która zatrzymała się przed przejściem dla pieszych, by go przepuścić.

Wariat wykorzystał ten moment i wdarł się kobiecie do samochodu. 35-latek wypowiadał różnego rodzaju groźby, a następnie odgryzł kobiecie kawałek ucha. Później ukradł jej samochód i przejechał kilka ulic.

Przejażdżkę zakończył na znaku drogowym. Sam jednak nie ucierpiał w wyniku wypadku. Wysiadł z samochodu i zaczął dalej przemierzać Poznań.

W krótkim czasie jednak został namierzony i zatrzymany przez policjantów z Wilgi. Wiadomo, że mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu.

Ze względu na irracjonalne zachowanie przewieziono go do szpitala. Obecnie przebywa pod obserwacją lekarzy.