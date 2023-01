Zełenski o Powstaniu Styczniowym: „160 lat temu Polacy i Ukraińcy byli razem”

REKLAMA

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podziękował Polsce za decyzję o przekazaniu kolejnych czołgów, dzięki którym Ukraińcy będą mogli odeprzeć rosyjską inwazję. Co ciekawe – polityk odniósł się do Powstania Styczniowego.

„Dziękuję Andrzejowi Dudzie, Mateuszowi Morawieckiemu, Mariuszowi Błaszczakowi, Jackowi Siewierze i Narodowi Polskiemu za tak ważne decyzje o przekazaniu Ukrainie 60 polskich czołgów, 30 z których to słynny PT-91 Twardy, i 14 Leopardów-2. Jak 160 lat temu jesteśmy razem, ale tym razem wróg nie ma szans. Razem zwyciężymy!” – napisał po polsku w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski.

Co ciekawe, pisząc „jak 160 lat temu jesteśmy razem”, Zełenski odnosi się do historii Powstania Styczniowego. Powstańcy powrócili do idei Rzeczypospolitej Trojga Narodów, w której obok Polaków i Litwinów żyliby także Ukraińcy.

Odzwierciedleniem tej wizji politycznej, było używanie w czasie powstania styczniowego przez Rząd Narodowy herbu, który obok godła Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego przedstawiał postać Archanioła Michała, patrona Rusi, czyli ziem dzisiejszej Ukrainy.

Niektórzy zwrócili politykowi uwagę, że to tak, jakby przyznawał, że działania m.in. Bohdana Chmielnickiego i innych ukraińskich bohaterów, którzy walczyli o odłączenie tych ziem od Polski, były błędem.

Trzeba jednak przyznać, że to trochę przesadzona interpretacja. Warto docenić, że ukraiński przywódca zwraca uwagę na wspólną polsko-ukraińską historię.

