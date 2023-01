Rosja wystąpi na olimpiadzie w Paryżu? Zełenski interweniuje u Macrona

REKLAMA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski żąda, by jego francuski odpowiednik Emmanuel Macron wymógł na MKOl-u niedopuszczenie rosyjskich sportowców do udziału w Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu.

Zełenski apeluje, by Macron uniemożliwił Rosjanom promowanie na olimpiadzie agresji na Ukrainie. Przywódca Ukraińców przypomniał francuskiemu prezydentowi m.in. o najnowszych zbrodniach Rosji, jak ostrzelanie Chersonia 29 stycznia. W każdym z tego typu ataków giną obywatele Ukrainy.

– W takich warunkach, na tle ciągłych rosyjskich ataków terrorystycznych na nasze miasta, na nasze wsie to nawet szokujące, że musimy przekonywać biurokratów z międzynarodowego sportu do odmowy jakiegokolwiek wsparcia państw terrorystycznych – mówi Zełenski w nagraniu skierowanym do Emmanuela Macrona.

To nie pierwszy raz, gdy Ukraina protestuje przeciwko działaniom Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Wcześniej Kijów domagał się, by start w igrzyskach w Paryżu uniemożliwić także zawodnikom z Białorusi.

W swoim nagraniu prezydent Ukrainy powiedział, że „próba powiedzenia całemu światu, że terror może być czymś akceptowalnym, że można przymykać oko na to, czym jest Rosja”.