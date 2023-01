Tanie średniowieczne zamki do kupienia w Hiszpanii. Niektóre za cenę niższą od mieszkania w dużym mieście

REKLAMA

W Hiszpanii w sprzedaży znajdują się średniowieczne zamki, a niektóre z nich można kupić za cenę niższą od mieszkania w dużym mieście – podał w raporcie portal specjalizujący się w sprzedaży nieruchomości Idealista. Najczęściej do sprzedaży zmuszają prywatnych właścicieli koszty utrzymania posiadłości.

Niektóre lokalne rządy zdobywają fundusze, aby przejąć zamki w celach turystycznych, ale nie wszystkim to się udaje i wiele popada w ruinę.

REKLAMA

Na Półwyspie Iberyjskim budowano zamki i warownie przez ponad siedem wieków tzw. rekonkwisty – walk chrześcijan o wyparcie Arabów (Maurów), które trwały od VIII do XV w.Hiszpańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zamków zliczyło ponad 10 tys. tych budowli w całym kraju, z czego 200 jest całkowicie zrujnowanych. Wiele z nich, zarówno w lepszym, jak i w gorszym stanie, znajduje się w sprzedaży.

Do jednych z najtańszych zamków zamieszczonych w portalu nieruchomościowym należy zameczek w Vallfogona koło Tarragony (Katalonia). Od XII do końca XIII w. był własnością średniowiecznego zakonu rycerskiego templariuszy, a następnie aż do XIX w. należał do joannitów. Zameczek o powierzchni 600 m.kw. wraz z działką 1200 m.kw. można kupić za 650 tys. euro.

W prowincji Lleida (Katalonia) znajduje się wieża Soldevilla, która była częścią zamku Talarn zbudowanego w XI/XII w. Za cenę 450 tys. euro można kupić pięć pięter, pięć sypialni, dwie łazienki i piwnicę. Mury wieży mają 2,5 m grubości na niższych kondygnacjach.

Zamek z X w. koło Gerony, odnowiony w wiekach XV i XIX, o powierzchni ok. 750 m.kw. i na działce 10 tys. m.kw. kosztuje już 1,15 mln euro. Portal Idealista zaznaczył, że w posiadłości dobudowano w ubiegłych wiekach dodatkowe konstrukcje.