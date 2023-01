Winnicki zaskakuje: Nie wykluczam koalicji z PiS

REKLAMA

– Nie wykluczam koalicji z PiS – powiedział w Radiu Plus prezes Ruchu Narodowego i poseł z narodowego skrzydła Konfederacji – Robert Winnicki.

– Pytanie, czy potencjalny koalicjant jest na przykład gotowy odrzucić unijną politykę klimatyczną. Niczego nie można wykluczyć – mówił Robert Winnicki w Radiu Plus.

REKLAMA

Narodowiec mówił, ze po wyborach Konfederacja będzie stawiała swoim potencjalnym koalicjantom konkretne warunki.

– W zakresie niezadłużania Polski, w zakresie odrzucenia jakichś rojeń o 4-dniowym dniu pracy, w zakresie odrzucenia polityki klimatycznej UE. Zobaczymy, kto w ogóle będzie gotów rozmawiać o tych sprawach. Ten PiS, który rządzi, który zamiast stawiać na przedsiębiorczość Polaków będzie oskładkowywał umowy cywilno-prawne w ramach kolejnego kamienia milowego, to nie jest PIS, który byłby dla nas partnerem – mówił Robert Winnicki.

Prezes Ruchu Narodowego dodał, że aby doszło do koalicji PiS-u z jego środowiskiem, to „musiałby to być zupełnie inny PiS”.