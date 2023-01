Imigracyjni przestępcy do deportacji

REKLAMA

Od poniedziałku w Wielkiej Brytanii działają nowe przepisy dotyczące wydalania z Królestwa „zagranicznych przestępców”. Mają one znacznie proces ekspulsji ułatwić. Do tej pory deportacja zagranicznego przestępcy, który twierdził, że jest uchodźcą przed prześladowaniami, była zawieszana w celu zbadania jego akt, co praktycznie oddalało odesłanie go do kraju pochodzenia.

Konserwatywny rząd Rishi Sunaka wyjaśnił w komunikacie prasowym, że po wdrożeniu nowych przepisów o wydalenie będzie łatwiej, a osoba, która popełniła przestępstwo będzie chroniona tylko w przypadku przedstawienia „obiektywnych dowodów” zagrożenia w przypadku powrotu do kraju pochodzenia.

„Same podejrzenia” o nie będą już wystarczające, aby zapobiec deportacji nielegalnych imigrantów z Wielkiej Brytanii. „To niesprawiedliwe, że prawdziwe ofiary muszą długo czekać na ochronę azylową”, a chroni się przestępców – powiedziała minister spraw wewnętrznych Suella Braverman.

Nowe przepisy to uzupełnienie zapowiedzi premiera, który oficjalnie przedstawił swój plan walki z nielegalną imigracją. „Zmiany, które wchodzą w życie, oznaczają, że jeśli popełniłeś przestępstwo, mamy prawo odmówić ci ochrony i wydalić cię z naszego kraju” – dodała brytyjski minister spraw wewnętrznych.

Przepisy dotyczą przestępców-migrantów skazanych w Wielkiej Brytanii na co najmniej rok więzienia lub takich, którzy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego (mających wcześniej na koncie morderstwa, akty terrorystyczne lub przestępstwa na tle seksualnym).

Źródło: BFM TV