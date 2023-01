Korwin-Mikke: „Firmy najlepiej prowadzą ci, co zaczynali za ladą”

REKLAMA

Janusz Korwin-Mikke skomentował w swoich mediach społecznościowych fakt, że singapurska grupa technologiczna Sea Shopee wycofuje się z Polski.

Platforma do sprzedaży produktów w Internecie Shopee rozpoczęła działalność w Polsce w 2021 roku. Platforma udzielała kupującemu gwarancji bezpiecznych zakupów. Gwarancja polegała na tym, że sprzedający dostawał zapłatę dopiero wtedy, gdy kupujący odbierał towar.

REKLAMA

Platforma zaliczyła także wpadkę wizerunkową – muzyka, której użyli w reklamie PR-owcy Shopee była określana przez internautów mianem tak irytującej, że aż stała się memem, a firma kojarzyła się w Polsce głównie z tym.

Informacje o wyjściu platformy z Polski skomentował były prezes partii KORWiN (obecnie Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena) – Janusz Korwin-Mikke.

„Zbankrutowało SHOPEE. Było prowadzone przez młodych, wykształconych, z wielkich miast… Singapur to spore miasteczko. Firmy najlepiej prowadzą ci, co zaczynali za ladą, potem założyli własny sklepik, potem sieć sklepów. Dyplomy Harvarda i Oksfordu są znakomite…do CV” – stwierdził poseł i współzałożyciel Konfederacji we wpisie na Twitterze.

Zbankrutowało SHOPEE. Było prowadzone przez młodych, wykształconych, z wielkich miast…

Singapur to spore miasteczko.

Firmy najlepiej prowadzą ci, co zaczynali za ladą, potem załozyli własny sklepik, potem sieć sklepów. Dyplomy Harvarda i Oksfordu są znakomite…

…do CV. pic.twitter.com/3HGSNdSxsj — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) January 31, 2023