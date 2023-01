Kręcimy film o Korwinie

REKLAMA

Tomasz Sommer w nowym wydaniu „Najwyższego Czasu!” pisze o planach nakręcenia filmu o Januszu Korwin-Mikkem oraz jego wpływie na środowisko wolnościowe w Polsce.

„JKM – wolnościowiec z misją”

Chciałoby się by było inaczej (trzy razy „by”), ale czas płynie nieubłaganie, psychologicznie coraz szybciej i czas już planować kolejną, XII Konferencję Prawicy Wolnościowej, która najprawdopodobniej odbędzie się w weekend 22-23 kwietnia w tym samym miejscu, co poprzednio, czyli w Warszawie przy ul. Foksal. Podczas naszej Konferencji tradycyjnie pojawią się wszystkie najważniejsze postaci środowiska konserwatywno-liberalnego oraz odbędzie się pokaz mojego najnowszego filmu, który właśnie kończę: „Wolniewicz – zdanie własne”. Zbieżność tytułu z moim wywiadem-rzeką ze śp. Profesorem nie jest oczywiście przypadkowa. A sam wywiad-rzekę właśnie wysyłamy wszystkim naszym Darczyńcom, którzy obdarowali nas w zeszłym roku 1 proc. podatku PIT. W tym roku prezentem, tym razem już za 1,5 proc. tego podatku, będzie inny zrobiony przeze mnie wywiad-rzeka – z red. Michalkiewiczem, pt.: „Nie bójcie się prawdy”. Także teraz też warto nas wesprzeć.

REKLAMA

Jak zwykle rozpoczniemy niedługo zrzutkę na Konferencję połączoną ze zbiórką na mój najnowszy projekt filmowy zatytułowany: „JKM – wolnościowiec z misją”. Wprawdzie jeden film o Januszu Korwin-Mikkem już powstał – „Korwin The Movie” Tomka Agenckiego, ale jest to tak naprawdę zapis jednej kampanii europejskiej, zwycięskiej zresztą, którą też prowadziłem. Mój film w założeniu ma natomiast uwiecznić postać JKM w całej jej złożoności i w całej jej przełomowości. Można bowiem oczywiście JKM wiele rzeczy zarzucać, ale odmówić jednego mu nie można – to właśnie on stworzył ruch wolnościowy w Polsce i to zarówno w wymiarze doktrynalnym, jak i czysto politycznym.

JKM nie zdąży już sam wziąć udziału w bezpośrednim sprawowaniu władzy, nie będzie mu dane osobiście wprowadzać swojej koncepcji w życie. Będzie musiał to zrobić ktoś inny, ale z całą pewnością ten ktoś został w wymiarze politycznym i ideowym przez JKM w dużej mierze stworzony. I właśnie o tym fenomenie tworzenia idei politycznej, ale i filozoficznej, chcę opowiedzieć w tym filmie.

Dwadzieścia lat temu postawiłem sobie za zadanie kronikarski opis działań polskiego środowiska prawicowo-wolnościowego. Udało mi się opublikować całkiem sporo materiału na ten temat, zanim skoncentrowałem się na operacji antypolskiej i kłamstwie jedwabieńskim. Teraz przyszedł czas na filmowe sportretowanie bez dwóch zdań najbarwniejszej postaci naszego środowiska. A co z tego wyjdzie? Sam nie wiem. Przekonamy się o tym już jesienią na XIII Konferencji Prawicy Wolnościowej, podczas której planuję pokaz filmu.

Drodzy Czytelnicy! Dziękuję serdecznie, że są Państwo z nami i serdecznie zapraszam do pomocy także i w tym filmowym projekcie.

Tomasz Sommer