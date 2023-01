Lewandowski będzie się tłumaczył przed sądem? „Nie ma intrygi doskonałej”

REKLAMA

„Lewandowski będzie się tłumaczył ze «studia nagrań»” – pisze w mediach społecznościowych były agent kapitana polskiej kadry.

2 lutego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia odbędzie się pierwsza rozprawa w procesie Cezarego Kucharskiego, który oskarżony jest o szantażowanie Roberta Lewandowskiego i jego żony Anny.

Kucharski, czyli były agent Lewandowskiego miał wielokrotnie grozić parze opublikowaniem dowodów na „rzekome nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych należącej do pokrzywdzonego spółki prawa handlowego”.

Choć rozprawa toczyć się będzie przeciwko Kucharskiemu, to jest on pewny swego i zachowuje się tak, jakby to Robert Lewandowski był oskarżony.

„Nie ma intrygi doskonałej” – pisze były agent piłkarza w mediach społecznościowych. „Nawet jak się ją zaplanuje, zatrudni armię ludzi… Usłużnych prokuratorów, media, które mogą zmanipulować opinię publiczną itd.” – czytamy dalej.

„Nadejdzie taki dzień, że Lewandowski będzie się tłumaczył ze «studia nagrań»” – twierdzi Kucharski.

Przed konfliktem Kucharski był agentem Roberta Lewandowskiego przez 10 lat. To właśnie on stoi za transferem polskiego kapitana do Borussii Dortmund czy Bayernu Monachium.