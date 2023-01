Łukaszenka zmienił komputer. Wybrał TĘ markę. Został oszukany i ośmieszony

REKLAMA

Alaksandr Łukaszenka informował niedawno, że zamienił komputer firmy Apple na Horyzont. Białoruski dyktator chwalił się, że stworzono ten model specjalnie dla niego. Okazało się jednak, że to nieprawda.

Łukaszenka zamienił amerykański Apple na białoruski Horyzont. Dyktator jest jednym z pierwszych właścicieli komputera od rodzimej marki.

Przywódca polecił białoruskiej firmie stworzenie komputerów całkiem niedawno i już ma pierwszy model na swoim biurku. Łukaszenka chwali się, że ten egzemplarz został zrobiony specjalnie dla niego.

Problem w tym, że to nieprawda. Komputery tworzone przez Horyzont ciężko nazwać naprawdę białoruskimi. Składają się one z białoruskich komponentów tylko w 12 procentach, a cała reszta powstało na Zachodzie.

W zasadzie jedyna różnica to logo – zamiast jabłka widzimy na nich literę „H”. Co jeszcze ciekawsze – lepiej nie dawać sobie ręki uciąć za to, że to rzeczywiście oryginalny twór Białorusinów, bo identyczne komputery, jak ten, który został stworzony rzekomo specjalnie dla Łukaszenki, można kupić na chińskim serwisie sprzedażowym AliExpress.

Dyktator został więc najprawdopodobniej oszukany i ośmieszony lub wiedział o tym, jaka jest prawda o tych komputerach i ośmieszył się sam.