Weganie rosną w siłę, ale Mc’Donalds ma się wyjątkowo dobrze

Podobno weganie rosną w siłę, ale McDonald’s wciąż cieszy się popularnością wśród konsumentów. Poza Stanami Zjednoczonymi, sieć McDonald’s radziła sobie szczególnie dobrze w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii i Brazylii. Sieć fast foodów pod koniec 2022 roku odnotowała duży napływ klientów i nie przeszkodził temu wzrost cen w menu.

Sieć McDonald’s dobrze radzi sobie z ​​inflacją. Sprzedaż jedzenia wzrosła w czwartym kwartale o 12,6%. W Stanach Zjednoczonych, największym rynku sieci, wzrost napędzały zarówno podwyżki cen, jak i wzrost liczby klientów. Grupa przypisuje sukcesy także kampaniom promocyjnym, takim jak kanapki z wieprzowiną McRib, a także sprzedaży internetowej.

W miarę pogarszania się sytuacji gospodarczej, grupa korzysta z napływu klientów, którzy nadal chcą chodzić do restauracji, ale tych tańszych. Ma to być sposób na „odrobinę przyjemności w obliczu ponurych perspektyw gospodarczych”.

Poza Stanami Zjednoczonymi McDonald’s radził sobie szczególnie dobrze w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii i Brazylii. Niższą sprzedaż odnotowano w Chinach, gdzie zaważyła rządowa panika pandemiczna z i zamykanie kraju.

Jednak całkowite przychody firmy spadły o 1% w czwartym kwartale do 5,9 miliarda dolarów, głównie z powodu różnic kursowych walut. Bez uwzględnienia tego elementu dochody wzrosły o 5%. Zysk netto wzrósł o 16% do 1,9 miliarda dolarów. Sprzedaż rok do roku wzrosła o 10,9%.

Sprzedaż ustabilizowała się na poziomie 23,2 mld USD. Zysk netto spadł o 18% do 6,2 miliarda dolarów. Tutaj zaważyło obciążenie w wysokości 1,3 miliarda związane ze sprzedażą restauracji sieci w Rosji.

Źródło: AFP