Z Europy zniknie przemysł? Sommer: „To efekt zielonego TERRORU”

Redaktor naczelny Najwyższego Czasu! podzielił się w mediach społecznościowych swoimi przemyśleniami na temat tego, dokąd poprowadzi Europę zielona polityka uskuteczniana przez Unię Europejską.

Tomasz Sommer porównuje w swoich mediach społecznościowych ceny prądu i gazu w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że Amerykanie płacą dużo mniej niż Europejczycy.

Wolnościowy dziennikarz twierdzi, że wynika to tzw. „zielonej polityki” przyjętej przez Unię Europejską (przypomnijmy, że dzięki KPO i „kamieniom milowym” również PiS zadeklarował, że będzie ją realizować).

Zdaniem Sommera w ostatecznym rozrachunku zielona polityka może doprowadzić do tego, że przemysł może wycofać się ze Starego Kontynentu.

„Gaz w US jest obecnie cztery razy tańszy niż w UE a prąd trzy razy tańszy. To efekt zielonego terroru wprowadzonego przez Komisję Europejską. Jeśli taka różnica się utrzyma długo to z Europy zniknie przemysł” – napisał na swoim Twitterze Tomasz Sommer.

Na końcu swojego wpisu prawicowy dziennikarz zaapelował: „Wychodźmy z UE jak najszybciej”.

