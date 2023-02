„Antyfaszyści” z Nigdy Więcej opublikowali raport o „mowie nienawiści”. Komiczne powody

REKLAMA

Skrajnie lewicowe stowarzyszenie Nigdy Więcej opublikowało raport nt. rzekomej mowy nienawiści. Na listę trafiają nawet osoby, które wypowiedziały jedno zdanie nie po myśli cenzorów.

Co tym razem nie spodobało się lewicowemu stowarzyszeniu? Poszło, a jakże, o historię Żydów.

Na liście rzekomych propagatorów „mowy nienawiści” znalazł się m.in. Marek Skalski – publicysta, autor wielu książek historycznych, prowadzący na YouTube kanał „Z historią na Ty”. Przez Nigdy Więcej określony został mianem „skrajnie prawicowego”. Dlaczego?

Skalski wystąpił w Mediach Narodowych. Jednym z poruszanych przez red. Jana Bodakowskiego tematów była żydokomuna.

Prowadzący stwierdził, że w czasie II wojny światowej na Kresach Wschodnich „Żydzi to głównie zajmowali się współpracą z Sowietami, a nie obroną Polski”, zaś „po drugiej wojnie światowej Rosjanie zadecydowali, że taką klasą rządzącą będą osoby pochodzenia żydowskiego w PRL-u”.

Odnosząc się do okresu marca 68′, Bodakowski oświadczył, że „przedstawiciele żydokomuny mogli wyjechać na Zachód i tam żyć w dobrobycie, kiedy Polacy musieli siedzieć w PRL-u i cierpieć biedę”.

Na co Marek Skalski odparł: „Oni nie do końca byli przymuszeni, bo większość z nich dobrowolnie wyjechała z Polski, skorzystała z okazji”.

I już, to jedno zdanie wymienione w „raporcie” wystarczyło, by trafić do zestawienia osób posługujących się „mową nienawiści”. Żadnej polemiki, żadnego wskazania, dlaczego to rzekomo „mowa nienawiści” i co w twierdzeniu nie jest prawdziwe. Ot, cytat wrzucony, łatka przyklejona. Robota wykonana, szukamy „haków” na następnych.

Nigdy Więcej, które zasłania się szczytnymi celami jak walka z rasizmem, szowinizmem, faszyzmem czy mową nienawiści, prowadzi lewicową agendę i wzywa do ograniczenia wolności słowa. Sposób działania tego towarzystwa to nic innego jak próba cenzurowania niewygodnej dla nich prawdy czy opinii poprzez piętnowanie i stygmatyzowanie, które ma wywołać jednoznaczne skojarzenia.

Do raportu krótko odniósł się Skalski. „No i proszę niezwykle czujni aktywiści ze stowarzyszenia Nigdy Więcej awansowali mnie na 'skrajnie prawicowego publicystę i youtubera’. Biorąc pod uwagę towarzystwo w jakim się znalazłem na tej liście proskrypcyjnej mogę być tylko dumny” – napisał.

W cały raport Nigdy Więcej zagłębiać się nie będziemy. We wstępie dobrnęliśmy do drugiego akapitu, a tam taka analiza: „Transmituje miesięcznie średnio 100-150 audycji, a każda z nich ma średnio kilkadziesiąt tysięcy odsłon”.

To o Mediach Narodowych. Przeglądając statystyki z ostatniego miesiąca, z całym szacunkiem dla Mediów Narodowych, ledwie kilka filmów przekroczyło 10 tys. odsłon, kilka nie ma tysiąca odsłon. Pisanie więc przez Nigdy Więcej, że każda z audycji „ma średnio kilkadziesiąt tysięcy odsłon” jest oszustwem. I mniej więcej tyle jest wart ten raport.

Cała rozmowa Bodakowskiego ze Skalskim, dostępna w dwóch częściach, do obejrzenia poniżej. Życzymy wszystkim przyjemnej zabawy w doszukiwaniu się „mowy nienawiści”.