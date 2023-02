Doradca prezydenta Zełenskiego atakuje Elona Muska

REKLAMA

Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, atakuje amerykańskiego miliardera i właściciela Twittera Elona Muska za pośrednictwem jego własnej platformy.

Jeszcze niedawno Kijów utrzymywał bardzo dobre stosunki z właścicielem Tesli, SpaceX-u i Twittera. W marcu Mychajło Fedorow, wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy, dziękował Muskowi, oraz polskiemu koncernowi Orlen, za dostarczenie Ukrainie Starlinków.

„Nowa partia odbiorników Starlink! W czasie, gdy Rosja blokuje dostęp do internetu, Ukraina otwiera się na cały świat. Ukraina to prawda, a prawda zawsze zwycięża. Dziękuję Elonowi Muskowi, rządowi Polski i Orlenowi” – pisał wówczas ukraiński minister.

Teraz inny polityk z Kijowa, doradca prezydenta Zełenskiego, Mychajło Podolak, atakuje miliardera, twierdząc, że sztucznie obcina on zasięgi oficjalnych kanałów ukraińskiego przekazu i promuje te, które udostępniają rosyjską propagandę.

„Może nie powinieneś zmniejszać roli przekazu kont ukraińskich oficjeli i sztucznie zmniejszać zasięgu ich wpisów? To, co robisz, jest zbyt oczywiste. Nie pomagaj pozbawionej talentu prorosyjskiej propagandzie. To im nie pomoże, a reputacja Twittera umiera” – pisze Podolak w ostrym tweecie skierowanym do właściciela Twittera.

.@elonmusk, maybe you should stop pessimizing 🇺🇦 official accounts & forcibly reducing their reach? It's too obvious. Don’t help talentless ru-propaganda. It won't help them and @Twitter's reputation is dying. Maybe a regulator is needed to explain competition rules to the owner?

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 1, 2023