Koniec świata nadejdzie… W zasadzie nadchodził już 50 razy [LISTA NIESPEŁNIONYCH PRZEPOWIEDNI]

W ciągu ostatniego półwiecza już ponad 50 razy straszono nas końcem świata. Żadna wizja apokalipsy się nie spełniła.

Od 50 lat eko-fanatycy rokrocznie straszą nas wizjami końca świata. Nasza planeta już dawno miała ulec zagładzie, a jednak wciąż trwamy.

Już dawno temu miała skończyć się nam ropa, miało nas zabić przeludnienie, lub mieliśmy wszyscy wyginąć dlatego, że z naszej planety zniknął jakiś kwiatek lub owad.

Żadna z tych prognoz się nie spełniła, ale świat nie doczekał się żadnego sprostowania czy przeprosin ze stron zielonych fantastów.

Poniżej 50 przepowiedni końca świata z ostatniego półwiecza.

1. 1967 : „Wielki Głód” miał nas zabić do 1975 r.

2. 1969 : Wszyscy znikną w „chmurze niebieskiej pary” do 1989 r.

3. 1970 : Epoka lodowcowa zabije nas do 2000 r.

4. 1970 : Ameryce zabraknie wody do 1974 r. i żywności do 1980

5. 1971 : Nowa epoka lodowcowa nadejdzie do 2020 r.

6. 1972 : Nowa epoka lodowcowa już w 2070 r.

7. 1974 : Satelity kosmiczne pokazują, że nowa epoka lodowcowa nadejdzie już niedługo

8. 1974 : Kolejna epoka lodowcowa

9. 1974 : Dziura ozonowa stanowi a „Wielkie zagrożenie dla życia”

10.1976 : Konsensus naukowy – następuje ochłodzenie klimatu, co źle zwiastuje planecie

11. 1980 : Kwaśny deszcz zabije życie w jeziorach

12. 1978 : W ciągu 30 lat klimat będzie się nieustannie ochładzał

13. 1988 : Regionalne susze zabiją nas już w 1990

14. 1988 : Rekordowe temperatury w Waszyngtonie

15. 1988 : Malediwy znajdą się pod wodą w 2018

16. 1989 : Wielki wzrost poziomu wody w morzach i oceanach do 2000

17. 1989: Autostrada West Side w Nowym Jorku znajdzie się pod wodą w 2019 r.

18. 2000 : Dzieci już niedługo nie będą wiedziały, co to śnieg

19. 2002 : Głód zabije nas za 10 lat, jeśli nie zrezygnujemy z jedzenia ryb, mięsa i nabiału

20. 2004 : Wielka Brytania będzie Syberią do 2024 r.

21. 2008 : Arktyka będzie wolna od lodu do 2018 r.

22. 2008 : Al Gore przewiduje Arktykę bez lodu do 2013 r.

23.2009 : Książę Karol mówi, że mamy 96 miesięcy na ocalenie świata

24. 2009 : Premier Wielkiej Brytanii mówi, że mamy 50 dni aby „Ocalić planetę przed katastrofą”

25. 2009: Al Gore przenosi 2013 przewiduje Arktykę bez lodu do 2014 r.

26. 2013 : Arktyka bez lodu do 2015 r. ( Dodatkowy link )

27. 2014 : Tylko 500 dni przed zagładą wywołaną „Chaosem klimatycznym”

28. 1968 : Przeludnienie rozprzestrzeni się na cały świat

29 . 1970 : Świat zużyje wszystkie swoje zasoby naturalne

30. 1966 : Ropa zniknie wciągu dziesięciu lat

31. 1972 : Ropa zniknie wciągu dwidziestu lat

32. 1977 : Departament Energii USA uważa, że ropa zniknie do 1990

33. 1980 : Ropa skończy się w roku 2000

34. 1996 : Zabraknie ropy w 2020

35. 2002 : Ropa skończy się już w 2010

36. 2006 : Świat zniszczą super huragany!

37. 2005 : Manhattan pod wodą do 2015 r.

38. 1970 : Mieszkańcy miast będą potrzebować masek przeciwgazowych do 1985 r.

39. 1970 : Nagromadzenie azotu sprawi, że wszystkie gleby będą bezużyteczne

40. 1970 : Rozkładające się zanieczyszczenia zabiją wszystkie ryby

41. 1970 : Zabiją nas zabójcze pszczoły

42. 1975 : Globalne ochłodzenie i drastyczny spadek produkcji żywności

43. 1969 : Światowa zaraza, przytłaczające zanieczyszczenia, katastrofa ekologiczna, upadek Wielkiej Brytanii do końca XX wieku

44. 1972 : Już niedługo nie będzie złota, cyny, ropy naftowej , gazu ziemnego, miedzi, aluminium

45. 1970 : Oceany będą martwe w ciągu dekady, USA zabraknie wody do 1974 r., żywności do 1980

46. 1988 : Wiodący na świecie ekspert ds. Klimatu przewiduje Dolny Manhattan pod wodą do 2018 r.

47. 2005 : Pięćdziesiąt milionów uchodźców klimatycznych do 2020

48. 2000 : Koniec z opadami śniegu na świecie

49.1989 : ONZ ostrzega, że do 2000 roku zabije nas globalne ocieplenie

50. 2011: Washington Post przewiduje, że kwiaty wiśni będą kwitły zimą