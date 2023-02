Dziambor o programie „willa plus” PiS-u: „To pokazuje, jak wygląda państwo” [VIDEO]

REKLAMA

Prezes Wolnościowców i poseł Konfederacji z Gdyni, Artur Dziambor, był gościem Jacka Nizinkiewicza w program „Rzecz o Polityce” Rzeczpospolitej. Polityk skomentował najnowszą aferę rządu PiS, czyli program „willa plus”.

O co chodzi? Portal TVN24 opublikował artykuł w którym zawarto listę 12 nieruchomości oraz organizacji, którym zostały przyznane dotacje na ich zakup w ramach konkursu MEiN. Jak poinformowano – jest to lista „willi, budynków, apartamentów i działek budowlanych, które już trafiły lub najpewniej trafią do organizacji powiązanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz do katolickich i prawicowych [a raczej pseudoprawicowych – red.] fundacji”.

– To jest tak naprawdę jeden z wielu znaków, że Prawo i Sprawiedliwość traci władzę. Ponieważ to, że pieniądze są przepompowywane z jednej kupki na drugą, i że akurat idzie to gdzieś, gdzie są „znajomi”, to świadczy o tym, że trzeba korzystać, póki się da korzystać – ocenił Artur Dziambor.

– To oczywiście nie jest nielegalne, tylko to pokazuje, jak wygląda państwo. I to jest coś przeciwko czemu my – „my” w Konfederacji, „my” Wolnościowcy, „my” nasze środowiska – od zawsze występowaliśmy. Uważaliśmy, że w ten sposób się marnotrawi pieniądze. – powiedział lider Konfederacji w okręgu kaszubskim.

Dziambor zauważa, że „obok tego jest absolutnie groteskowa rozmowa o podwyżkach dla nauczycieli, która jest wywołana tylko i wyłącznie dlatego, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości, co roku, a teraz nawet co pół roku, […] bawi się podwyższaniem najniższej krajowej i trzeba za każdym razem coś zrobić, żeby nie było tak, że nauczyciele zarabiają w Polsce najniższą krajową”.