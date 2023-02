„Willa plus”. BEZCZELNY Morawiecki: Podziękowałem Czarnkowi, że dba o sektor pozarządowy

REKLAMA

Podziękowałem ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi za to, że stara się dbać o sektor pozarządowy; podkreślam też, że transparentność kryteriów i cele są sprawą kluczową – mówił premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Interii w kontekście nowej afery pisowskiego rządu, czyli tzw. programu „willa plus”..

Premier Morawiecki w piątkowym wywiadzie dla Interii był pytany czy wezwał ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka na dywanik po informacjach o tak zwanej „willi plus”, czyli przyznawaniu publicznych pieniędzy dla organizacji związanych ze środowiskiem PiS-u.

REKLAMA

O co chodzi z programem „willa plus”? Portal TVN24 opublikował artykuł w którym zawarto listę 12 nieruchomości oraz organizacji, którym zostały przyznane dotacje na ich zakup w ramach konkursu MEiN. Jak poinformowano – jest to lista „willi, budynków, apartamentów i działek budowlanych, które już trafiły lub najpewniej trafią do organizacji powiązanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz do katolickich i prawicowych [a raczej pseudoprawicowych – red.] fundacji”.

Czytaj więcej: Dziambor o programie „willa plus” PiS-u: „To pokazuje, jak wygląda państwo” [VIDEO]

Tymczasem minister edukacji Przemysław Czarnek pytany o tę kwestię stwierdził, że program krytykują ludzie, którym nie podoba się, że tych środków nie dostali „lewacy”.

Właśnie o tę kwestię spytano Mateusza Morawieckiego w Interii. Odpowiedź szefa warszawskiej władzy można uznać za co najmniej bezczelną.

– Podziękowałem panu ministrowi za to, że stara się dbać o sektor pozarządowy. Podkreślam też, że transparentność kryteriów i cele są sprawą kluczową – odpowiedział szef rządu.

Morawiecki dodał, że wsparcie dla fundacji i organizacji non-profit powinno przybierać wiele form. – Przez lata dla wielu organizacji takiej pomocy brakowało – zaznaczył warszawski polityk.