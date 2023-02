Kremlowski propagandysta w AMOKU. „Użyć taktycznej broni „na wjeździe” do Polski” [VIDEO]

REKLAMA

Kolejne groźby kremlowskiego propagandysty pod adresem Polski. Władimir Sołowjow dał popis w swoim programie publicystycznym. Twierdził tam m.in., że Rosja powinna powrócić do testowania broni jądrowej. Co więcej, mówił też o użyciu taktycznej broni jądrowej.

– Musimy wznowić testy broni jądrowej, zrezygnować ze wszystkich związanych z tym traktatów o zakazie prób jądrowych, przeprowadzić demonstracyjny test strategicznej broni jądrowej, o dużym ładunku. Nie tylko po to, by nakreślić czerwone linie, lecz by w razie potrzeby użyć taktycznej broni. Tak myślę – stwierdził w swoim programie, którego fragment zamieścił na Twitterze doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Herraszczenko.

Sołowjow postulował tym samym „odcięcie możliwości dostaw”. – Jeśli to konieczne, użyć taktycznej broni „na wjeździe” do Polski, żeby uniemożliwić dostawy stamtąd – dodał.

Wspomniał też o Ukrainie. Podkreślał, że – jego zdaniem – należy „zniszczyć wszystkie mosty na Dnieprze, nie powinno być żadnego”. Przyznał też, że nie rozumie, dlaczego Rosja „nie zatopiła statków transportujących sprzęt wojenny”.

„Uwaga, Polsko! Sołowjow wymienia swoje marzenia: wznowić próby broni jądrowej, zrezygnować ze wszystkich związanych z tym traktatów o zakazie prób jądrowych, dokonać demonstracyjnej próby strategicznej broni jądrowej, użyć taktycznej broni jądrowej na wlocie od strony Polski, aby odciąć możliwość dostaw” – napisał na Twitterze ukraiński polityk, załączając fragment nagrania.

