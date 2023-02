Braun OSTRO o działaniach premiera: Łajdackie liczenie na to, że Wam wszystkim rozum odebrało

REKLAMA

Łajdackie liczenie na to, że Wam wszystkim rozum odebrało – tak o działaniach premiera rządu warszawskiego mówił w telewizji wRealu24 poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Poseł Konfederacji, prezes Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun był gościem Marcina Roli w telewizji wRealu24. Tam m.in. porównał „obraz rzeczywistości” kreowany przez media z tym, jak ona wygląda naprawdę.

REKLAMA

„Widzicie tę hipokryzję”

Grzegorz Braun stwierdził, że media „głównego ścieku” w jego ocenie „pokazują wykrzywiony obraz rzeczywistości”. – Niektórzy na nieszczęście biorą ten obraz w krzywym lustrze mediów centralnych, mainstreamowych, za rzeczywistość, a to nie jest rzeczywistość – podkreślił poseł.

– Rzeczywistość to jesteście Państwo. Rzeczywistość to są rachunki, które odebraliście za gaz, prąd, kwity przy każdym tankowaniu na stacji – dodał.

– Państwo widzicie tę hipokryzję, widzicie jakie to jest łajdackie liczenie na to, że Wam wszystkim rozum odebrało, kiedy premier reklamuje jak to pomaga cukierniom, piekarniom, bo im pomoże nie zbankrutować na tych rachunkach gazowych i potem to transmitują telewizje – powiedział.

– Bezczelni ludzie, którzy swoją polityką działań i zaniechań doprowadzili do upadku pół miliona biznesów w zeszłym roku w Polsce – dodał Braun i sprecyzował, że chodzi o firmy postawione w stan likwidacji albo zawieszające działalność.

– To, że ci ludzie najbezczelniej snują swoją narrację i że liczą na kompletny brak rozumu, godności i brak pamięci. Państwu mam nadzieję pamięć mam nadzieję dobrze dopisuje – stwierdził.

– Widzieliście Morawieckiego etc. w pełnej krasie w ostatnich latach i nie dajecie się w to wkręcić. Taką mam nadzieję – podsumował poseł Konfederacji.