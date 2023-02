Między Ukrainą i Rosją mógł być pokój? Były premier Izraela: Zachód to zablokował [VIDEO]

REKLAMA

Były premier Izraela Naftali Bennett powiedział w wywiadzie, który został opublikowany na jego kanale YouTube, że to Zachód zablokował negocjacje pokojowe między Ukrainą i Rosją.

Wywiad z Bennettem rzuca nowe światło na konflikt rosyjsko-ukraiński. Nic nie zmieni jednak faktu, że napaść Rosji na suwerenne państwo jest zbrodnią, ani nie zmaże zbrodni popełnianych na Ukrainie przez rosyjskich żołnierzy.

Były premier Izraela stwierdza w wywiadzie opublikowanym na YouTubie, że Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin byli gotowi negocjować warunki pokoju, ale ich ustalenia zostały zablokowane przez Zachód.

Rosjanie mieli zaatakować Ukrainę z powodu obawy przed przyjęciem tego państwa do NATO wbrew wcześniejszym ustaleniom o nieposzerzaniu struktur Paktu.

Putin miał w ramach negocjacji pokojowych zrzec się idei całkowitego rozbrojenia Ukrainy, a w zamian Zełenski miał przystać na to, by Ukraina nie została członkiem NATO.

Bennett odniósł wrażenie, że „obie strony bardzo chcą zawieszenia broni”. Innego zdania mieli być zachodni przywódcy, którzy nie zamierzali wierzyć Rosji i stwierdzili, że teraz jest dobry moment, by pokonać rządzoną przez Putina Federację.

Żydowski polityk stwierdził, że „Boris Johnson [b. premier Wielkiej Brytanii – red.] przyjął agresywną linię”. Z kolei, zdaniem Bennetta, „Macron i Scholz byli bardziej pragmatyczni”, a „Biden był jednym i drugim”.

– Myślę, że Zachód podjął uzasadnioną decyzję, aby nadal uderzać w Putina – stwierdza były premier Izraela. Bennett twierdzi, że zdecydowano przyjąć „bardziej agresywne podejście”.

– Więc to zablokowali? – upewnił się prowadzący rozmowę redaktor.

– Tak. Zablokowali to – odpowiedział Bennet.

