Ostre starcie w Polsat News. Bosak: „Żyjemy jeszcze w wolnym kraju, panie Fogiel” [VIDEO]

REKLAMA

W „Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii” jednym z tematów była zapowiedź premiera rządu warszawskiego Mateusza Morawieckiego dotycząca planów konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów w Polsce. Na antenie doszło do starcia między przedstawicielem partii rządzącej Radosławem Foglem a posłem Konfederacji Krzysztofem Bosakiem.

Premier rządu warszawskiego Mateusz Morawiecki w opublikowanym w piątek wywiadzie dla Interii zaapelował „do opozycji, aby poparła wniosek o zmianę konstytucji – dającą możliwość zabrania majątku rosyjskiego”.

REKLAMA

– Pieniądze rosyjskich oligarchów i Federacji Rosyjskiej zamrożone dzisiaj w Polsce, mogą posłużyć polskiemu społeczeństwu. Mogę nawet dziś zaproponować, że z tych środków kupimy gaz czy węgiel i dzięki temu obniżymy ceny dla wszystkich Polaków – twierdził Morawiecki.

Temat ten pojawił się także w studio Polsat News. – Ja mam pytanie do pana Fogla, skoro uprawiacie ten populizm, że zabierzecie majątki rosyjskim oligarchom – mówił Bosak do przedstawiciela PiS-u, który sugerował, że to Konfederacja jest partią populistyczną.

– Tak, jesteście populistami, a my jako jedyni kontestujemy wasz populizm i głosujemy przeciwko wszystkim podwyżkom podatków i waszym programom socjalnym, którymi chcecie kupić wyborców. Taka jest prawda – wskazał Bosak.

– Wracając do waszego populizmu, chcecie zabrać majątki oligarchom rosyjskim, czyli po 7 latach waszej władzy w Polsce oligarchowie rosyjscy mają wielkie majątki. Chcecie je zabrać i rozdać. Na ile wycenia pan te majątki? Na ile wyceniacie te majątki? Na ile miliardów? – pytał poseł Konfederacji.

– Nie jest tajemnicą, że majątki rosyjskich oligarchów są dużo większe we Francji, w Monako, czy w Wielkiej Brytanii. Niewątpliwie interesująca jest pańska szarża w obronie rosyjskich oligarchów – odbił piłeczkę Fogiel.

– Zaraz panu wykażę, że nie ma czego bronić – odparł Bosak. Poseł Konfederacji kilkukrotnie powtarzał swoje pytanie o wycenę rosyjskich majątków w Polsce – jednak bezskutecznie.

– Proszę mi nie mówić o populizmie… – próbował wybrnąć Fogiel.

– Jesteście populistami, prowadzicie lewicową politykę gospodarczą – wskazał Bosak. – Nie wie pan, na ile wyceniacie, to panu powiem – dodał.

– Reprezentuje pan partię, która naprawdę dzisiaj w wielu sprawach głosu zabierać nie powinna – żachnął się Fogiel. – Na szczęście to nie od pana zależy, kto ma prawo do zabierania głosu. Żyjemy jeszcze w wolnym kraju, panie Fogiel – odparł Bosak.

– Panie przewodniczący, bo zapomnieliśmy panu pogratulować niedawno zdobytej nowej funkcji przewodniczącego Koła Konfederacji – mówił poseł PiS. – Wkrótce klubu, myślę – wtrącił Bosak.

– Tylko dlaczego, w jakich okolicznościach, może przypomnijmy, pan tę funkcję objął – ciągnął dalej poseł PiS. – Dobra, starczy panie Fogiel – odparł Bosak.

– A? niewygodne, prawda? – szedł w zaparte przedstawiciel partii rządzącej. – Wróćmy do waszej poprawki do konstytucji (dot. konfiskaty rosyjskich majątków – przyp. red.) – odparł Bosak.

Upomniany przez Rymanowskiego poseł Konfederacji podkreślił, że „zadał pytanie i chce kontynuować swoją wypowiedź”. – Zaraz panu oddam głos, dokończy pan poseł Fogiel – powiedział Rymanowski. – Ale pan Fogiel chce przejść do ataku politycznego, unikając odpowiedzi na moje pytanie – zaznaczył Bosak.

Przewodniczący Koła Poselskiego @KONFEDERACJA_ @krzysztofbosak w @PolsatNewsPL zadaje proste pytanie @radekfogiel: Na ile szacujecie majątki Rosjan które chcecie im odebrać? Posłuchajcie odpowiedzi…🤦🏻 pic.twitter.com/rPojF2QavW — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) February 5, 2023