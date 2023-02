Mentzen: „To nie są teorie spiskowe, to się dzieje” [VIDEO]

REKLAMA

Na kanale Biznes Misja prezes partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen mówił o planach globalistów na życie ludzi. Podkreślał też, że w Polsce nie toczy się nawet debata publiczna na wiele tematów, które już niebawem nas dosięgną.

Mówiąc o szczycie w Davos Mentzen stwierdził, że „to nie jest najlepsze towarzystwo, w którym najlepiej nie przebywać, a całą pewnością nie należy się z nimi zgadzać”.

– Ten kierunek, że mamy nie mieć niczego i być szczęśliwi i że będą nam liczyć ślad węglowy, ograniczać nam będą ślad węglowy, że każda osoba fizyczna dostanie swój limit tego CO2, który może emitować rocznie – to jest absolutnie totalitarny kierunek. Nie chcę żyć w takim świecie – powiedział.

Pytany, czy jest to możliwe, Mentzen odparł: „A czemu nie?”. – Technicznie jest to możliwe. Jeżeli wyeliminujemy gotówkę, wszystko będzie płatnością kartą, czy przelewem, to będzie wiadomo, za co kto płaci. Bank to policzy i będziesz miał limit – wyjaśnił.

– Już teraz jest debata w Niemczech. Ostatnio minister zdrowia – niemiecki – mówił, że trzeba wprowadzić takie ograniczenia, debata tylko jest, ile ton na osobę – czy 3, czy 2, czy może 4 – wskazał.

– To nie są teorie spiskowe, to się dzieje. Jest mnóstwo zmian, które mają niedługo wejść w życie, o których w Polsce nie ma debaty publicznej. Chociażby to, że budynki mają być zeroemisjyjne po 2030 roku. Nie będzie można zbudować budynku, który nie będzie zeroemisyjny – zaznaczył Mentzen.

– Co to oznacza? Że będzie znacznie droższy. Będzie musiał mieć różne technologie. Więc jeżeli ktoś myśli, że sobie tanio zbuduje dom niedługo, to jest w błędzie, bo domy będą tylko i wyłącznie droższe – dodał.

– Co więcej, przepisy unijne mają wymagać na już istniejących budynkach, że mają w ciągu iluś lat przejść remont i stać się zeroemisyjne – mówił dalej, zaznaczając, że koszty tych remontów spadną na obywateli. W wielu przypadkach mogą być one dla nich zbyt duże i prowadzić do odebrania ludziom ich własności.