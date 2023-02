Ruch LGBT odwołuje się do satanizmu? Pfizer sponsorem [VIDEO]

REKLAMA

Skandaliczne sceny miały miejsce na rozdaniu nagród Grammy. Tegoroczną galę rozdania nagród Grammy w Los Angeles „uświetnił” występ dwóch mężczyzn, którzy w towarzystwie trans-tancerzy epatowali satanistyczną symboliką. Poruszenie wśród konserwatywnych komentatorów wywołał również fakt, że wśród nieoficjalnych sponsorów znalazł się koncern… farmaceutyczny Pfizer.

Brytyjsko-niemiecki duet Sama Smitha oraz transwestyty działającego pod pseudonimem „Kim Petras”, zdobył w tym roku nagrodę za najlepsze wykonanie piosenki Unholy („nieświęty”). Podczas gali zaprezentowali swoje wykonanie, któremu towarzyszył występ tancerzy w konwencji diabelskiego pokazu „drag queen”.

Wszyscy „artyści” przebrani byli na czerwono, w ich strojach pojawiały się rogi, a makijaż w czytelny sposób nawiązywał do symboliki satanistycznej, podobnie jak choreografia. W pewnym momencie wszyscy tancerze otoczyli głównego wokalistę z rogami na głowie i bili mu pokłony padając do ziemi.

Do satanistycznych popisów odniósł się między innymi bp Joseph Strickland z Teksasu: „Ta ohyda powinna zostać potępiona przez każdego artystę muzyka w kraju. Zamiast tego mamy symfonię ciszy. Deprawacja w naszym narodzie osiąga zatrważający poziom. Musimy modlić się o Boże miłosierdzie”.

„Te demony naprawdę się ostatnio ujawniają” – skomentowała Elisa Martinez z Partii Republikańskiej. „Nastrój końca świata” – dodał Elon Musk pod udostępnionym w mediach społecznościowych nagraniem występu. „Grammy’s były sponsorowane przez Pfizera, a nagrodę za piosenkę roku wręczała… Jill Biden.

Z kolei Fundacja „Życie i Rodzina’ Kaji Godek podaje informacje, że w stanie Nowy Meksyk w USA sataniści też są aktywni i właśnie otworzyli… klinikę aborcyjną. Będą w niej mordować dzieci, a samą procedurę określili jako… „sakrament aborcji”.

Jak twierdzi Fundacja, także w Polsce środowiska aborterów mają „wyraźny rys satanistyczny”. W czasie czarnych protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku odprawiali czarne msze o powodzenie aborcji w Polsce. Przypomina też, że feministyczne aktywistki często posługują się przebraniami imitującymi strój duchowny. Zresztą takie stroje księży i zakonnic są niemal stałym elementem parad LGBT.

