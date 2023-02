Trzecie trzęsienie ziemi w Turcji. Nie żyje ponad cztery tysiące osób [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

Czarna seria w Turcji. We wtorek środkową część kraju nawiedziło trzecie już trzęsienie ziemi, tym razem nieco słabsze – o magnitudzie 5,6. O zdarzeniu poinformowało Europejsko Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC).

Według EMSC trzęsienie miało miejsce na głębokości 2 km. Jest to trzecie od poniedziałku trzęsienie ziemi, najsłabsze z dotychczasowych.

Epicentrum pierwszego trzęsienia, które nastąpiło w poniedziałek o godz. 4.17 czasu lokalnego (godz. 2.17 w Polsce), znajdowało się na głębokości 10 km, 37 kilometrów na północny zachód od liczącego ok. 2 mln mieszkańców tureckiego miasta Gaziantep, położonego blisko granicy z Syrią – przekazało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Pierwotne wstrząsy miały magnitudę 7,8. Po nich doszło do co najmniej 20 wstrząsów wtórnych; najsilniejsze o magnitudzie 6,6. Wstrząsy odczuwalne były także w Egipcie, Libanie i na Cyprze.

Kolejne trzęsienie ziemi w Turcji miało miejsce także w centralnej części tego kraju. Doszło do niego w poniedziałek o godz. 13.24 czasu miejscowego (godz. 11.24 w Polsce). Epicentrum najnowszego trzęsienia znajdowało na głębokości 2 km i było oddalone o ok. 70 km na północny wschód od miasta Kahramanmaras. Turecka rządowa agencja ds. sytuacji nadzwyczajnych podała, że trzęsienie miało magnitudę 7,6.

Gwałtowne trzęsienie ziemi, które wstrząsnęło w poniedziałek południowo-wschodnią Turcją i Syrią, spowodowało śmierć 4 365 osób, a 15 834 zostało rannych – poinformowała we wtorek rano oficjalna turecka organizacja humanitarna AFAD.

W nocy w Turcji uległy zawaleniu kolejne budynki dramat ludzi jest ogromny do tego dochodzi jeszcze mróz #Turcja #Turkiye #HelpTurkey #help pic.twitter.com/FRkxiSsWdf — Kkkk Kkkk (@KuriTheBest) February 7, 2023

Łącznie w Turcji zanotowano 12 trzęsień ziemi, niektóre miasta wyglądają jak ruiny powojenne. pic.twitter.com/jwmepsZmxI — Piotr D. (@PiotrD__) February 7, 2023