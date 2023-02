Joe Biden: „Nie zdecydowałem, czy i kiedy polecę do Polski”

REKLAMA

Nie podjąłem jeszcze decyzji, czy i kiedy polecę do Polski – powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden. Biden zdawał się wykluczyć jednak, że uda się na Ukrainę.

„Nie podjąłem jeszcze decyzji, kiedy polecę do Polski, ani nie jestem nawet jeszcze pewny, że polecę” – powiedział Biden pytany przez dziennikarzy przed Białym Domem. Pytany, czy pojedzie też na Ukrainę, odparł, że „jest możliwość, że poleci do Polski, ale to wszystko”.

REKLAMA

Ewentualna wizyta prezydenta Bidena w Polsce była w ubiegłym tygodniu przedmiotem rozmów szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza z przedstawicielami Białego Domu i Departamentu Stanu. Przydacz stwierdził, że podczas rozmów dokonano dużych postępów w ustalaniu szczegółów wizyty.

Amerykańskie media pierwotnie podawały, że Biały Dom rozważa wizytę w Polsce w okolicach rocznicy rosyjskiej inwazji 24 lutego.

(PAP)