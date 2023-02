Zbojkotujemy Igrzyska Olimpijskie? Polacy nie chcą Rosjan i Białorusinów [SONDAŻ]

REKLAMA

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że ponad 70 proc. Polaków nie chce Rosjan i Białorusinów na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski rozważa dopuszczenie Rosjan i Białorusinów do startów w Paryżu, jeśli będą występować pod neutralną flagą, która nie będzie zdradzała ich narodowości.

Warszawa i Kijów sprzeciwiają się temu, by w ogóle dopuszczać reprezentacje tych dwóch państw do startu. Rząd PiS grozi nawet, że Polska zbojkotuje igrzyska.

Większość Polaków przeciwko startom Rosjan i Białorusinów

„Sportowcy z Rosji i Białorusi powinni mieć prawo startu na letnich igrzyskach olimpijskich w 2024 r. w Paryżu?” – pytali polskich obywateli ankieterzy IBRiS-u.

63,5 proc. badanych zdecydowanie nie zgadza się na to, by dopuszczać do startu reprezentację agresora i jego sojusznika. 9,1 proc. ankietowanych „raczej się nie zgadza”, by Rosjanie i Białorusini wystąpili w Paryżu. Łącznie to ponad 70 proc. głosów sprzeciwu.

8,5 proc. pytanych obywateli „raczej zgadza się”, by reprezentanci tych dwóch państw wystartowali w igrzyskach. 6.7 proc. badanych jest zdecydowanie za tym, by Rosjanie i Białorusini mogli wystąpić. 12,2 proc. respondentów nie ma na ten temat zdania.

„Przeciwko olimpijskiemu startowi sportowców z Rosji, która rok temu dokonała agresji na Ukrainę, oraz Białorusi, która ją wspiera, w równym stopniu są zwolennicy Zjednoczonej Prawicy (91 proc.), osoby o niesprecyzowanych preferencjach politycznych (94 proc.) i w nieco mniejszym stopniu zwolennicy opozycji (75 proc.)” – opisuje portal rp.pl

„Taką opinię prezentują głównie mężczyźni (75 proc. wskazań), osoby dojrzałe w wieku 50–59 lat (81 proc.) oraz te, które przekroczyły siedemdziesiątkę (82 proc.). Za wykluczeniem Rosjan i Białorusinów są przeważnie mieszkańcy dużych miast liczących powyżej 250 tys. (84 proc.). Dominują wśród nich ci, którzy mają wykształcenie średnie (86 proc.) lub wyższe (68 proc.)” – czytamy.