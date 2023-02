Mentzen reaguje na niedorzeczny wpis Korwina: Rosja to zdegenerowane państwo

REKLAMA

Prezes-założyciel partii Nowa Nadzieja, poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, zamieścił na Twitterze absurdalny wpis na temat Rosji. Polityk doczekał się ostrej odpowiedzi od swojego następcy – Sławomira Mentzena.

Od początku wojny na Ukrainie prezes Janusz Korwin-Mikke, znany już dawniej z zaskakujących poglądów na temat Rosji, wielokrotnie zabierał głos na Twitterze, zarówno w sprawie samego konfliktu, jak i państwa rządzonego przez Władimira Putina. I niejednokrotnie wywoływał tym kontrowersje.

Tym razem Korwin-Mikke postanowił popełnić wpis na temat państw najzacieklej atakujących Rosję, jak i samego państwa-agresora w wojnie na Ukrainie.

„Czy NAPRAWDĘ nie widzicie, że państwa NAJZACIEKLEJ atakujące Rosję to państwa z najwyżej rozwiniętą ideologią LGBTQZ, z największą histerią CoViDową i w czołówce NWO, czyli Nowego Porządku Świata – a Rosja występuje w obronie Starych, Sprawdzonych Wartości; tak – również wojen!!” – napisał Korwin-Mikke.

Tym razem wpis Korwina skrytykowali nawet ci politycy, którzy zazwyczaj go bronią. Z kolei internauci pytają, czy skoro Artur Dziambor został usunięty z Konfederacji za rzekome działanie na szkodę partii, to czy to, co robi takimi wpisami prezes-senior, również nie jest takim działaniem.

Do słów Korwin-Mikkego odniósł się nawet namaszczony przez niego następca, prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen.

„Rosja nie jest ostoją starych wartości. To zdegenerowane państwo, przeżarte korupcją i alkoholizmem, z bardzo wysokimi statystykami aborcji i rozwodów. Do tego nam wrogie. Rosja nie ma żadnych zalet przedrewolucyjnego Imperium Rosyjskiego, zachowała za to wszystkie jego wady” – napisał na Twitterze polityk.

„Nawet jeżeli wrogowie Rosji również są dalecy od tradycyjnych wartości, to wróg naszego wroga, jest naszym sojusznikiem. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby najbardziej nawet progresywne państwa, wysyłały swoją broń na Ukrainę. Póki Ukraina się broni, nie musimy bronić się my” – dodał.

Cenzura portalu „Najwyższego Czasu!”

