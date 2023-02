Polska jest „państwem bananowym”? Kulesza komentuje sprawę Radosława Sikorskiego [VIDEO]

REKLAMA

Wiceprezes Wolnościowców i poseł Konfederacji, Jakub Kulesza, był gościem w programie Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii , gdzie mówił o ostatnim skandalu z udziałem europosła PO Radosława Sikorskiego.

W czwartek holenderski dziennik „NRC” poinformował, iż eurodeputowany PO Radosław Sikorski otrzymuje rocznie 100 tys. dolarów z ZEA. – Jego zachowanie podczas głosowań w połączeniu z płatnościami budzi podejrzenia – twierdzą rozmówcy dziennikarzy gazety.

Dziennik wylicza przypadki, w których polityk PO zajmował stanowisko przychylne Emiratom oraz ich najbliższemu sojusznikowi w regionie – Arabii Saudyjskiej. Sprawę w Polsacie skomentował poseł Wolnościowców Artura Dziambora i Konfederacji – Jakub Kulesza.

– Jak jest w przypadku Radosława Sikorskiego? No mniej-więcej wiemy. Wiemy, że nie ukrywał tych dochodów – były jasne. Nie ma żadnych dowodów, czy przesłanek, że to jest jawna korupcja. Znaczy, że otrzymał pieniądze i coś w zamian za to było – stwierdza Jakub Kulesza.

Wolnościowiec dodaje jednak: – Natomiast jest to złamanie etyki politycznej. Nawet, gdy prawo nie było złamane, to możne tu mówić, że nie jest to właściwe zachowanie z punktu widzenia polskiego interesu – powiedział poseł.

– Polscy politycy nie tylko nie powinni ukrywać, czy przyjmować jawnych łapówek, ale także nie powinni otrzymywać dochodów, które pochodzą właśnie bezpośrednio z ministerstw spraw zagranicznych obcych mocarstw. Nawet jeżeli nic w zamian za to konkretnego nie robią – powiedział Kulesza.

Dlaczego zagraniczne rządy przekazują politykom innych państw pieniądze. Poseł z partii Artura Dziambora wyjaśnia: – Jest to próba, przez różne rządy, wywierania wpływu na polityki różnych państw i jest to skuteczna tam, gdzie mamy do czynienia z takimi państwami, rządami bananowymi. Polska państwem bananowym nie jest i ja bym nie chciał, żeby było tolerowane i usprawiedliwiane, nawet jeżeli prawo nie było złamane, przyjmowanie takich środków.

Poseł Konfederacji zauważył także, że europosłowie zarabiają na tyle atrakcyjne pieniądze, że Radosław Sikorski nie potrzebował tych pieniędzy.

