Drugi Czarnobyl? Chcą to zamilczeć? Katastrofa w Ohio, wykolejony pociąg i wybuchające chemikalia. Dziennikarz aresztowany podczas relacji [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

W amerykańskim stanie Ohio wykoleił się pociąg transportujący śmiercionośne chemikalia. Media głównego nurtu oraz władze podają jedynie szczątkowe informacje, co tylko potęguje domysły. Internauci dzielą się zdjęciami z miejsca katastrofy i okolic, a służby aresztowały dziennikarza nadającego na żywo.

Do katastrofy doszło w wiosce East Palestine w amerykańskim stanie Ohio. Wykoleił się pociąg towarowy przewożący niebezpieczne materiały. Wybuchł potężny pożar, którego nie udaje się opanować przez kolejne dni.

REKLAMA

Oficjalnie wiadomo jedynie, że pociąg liczył 100 wagonów, a w 20 z nich znajdowały się niebezpieczne i łatwopalne toksyczne chemikalia (m.in. chlorek winylu), mogące stanowić zagrożenie dla człowieka oraz środowiska.

Od kilku dni trwa akcja gaszenia pożaru. Akcję strażaków utrudniają niskie temperatury, zamarza woda w samochodach pożarniczych. Następują także eksplozje chemikaliów.

As the media concentrates on the #SuperBowl the environmental disaster that’s taking place in East Palestine, Ohio is being ignored. A train derailment last week sparked a major chemical fire that is a danger to human life. Please start pic.twitter.com/N3gVy9PNht… https://t.co/nQjYydEbCP — Brian Krassenstein (@krassenstein) February 12, 2023

Portal stacji Fox News pisze o masowych ewakuacjach, które obejmują ludność mieszkającą w promieniu około 1,5 km od miejsca katastrofy kolejowej. Nie wszyscy chcą się temu podporządkować.

Oficjalne informacje są strzępkowe, co powoduje liczne spekulacje. Pojawiają się doniesienia o skażeniu pobliskiej rzeki i śniętych rybach. Aresztowano reportera NewsNation Evana Lamberta, który pojawił się na konferencji prasowej gubernatora Ohio Mike’a DeWine’a.

Jaki jest powód aresztowania dziennikarza? Oficjalnie taki, że ustawił się w złym miejscu, czym zakłócał przebieg konferencji. Na nagraniu widać, jak dowódca Gwardii Narodowej Ohio, gen. mjr John C. Harris Jr., wdaje się w kłótnię z Lambertem. Reporter wielokrotnie mówi „nie dotykaj mnie”. Funkcjonariusze żądają jednak, aby Lambert opuścił lokal, a jeśli tego nie zrobi, grozi mu aresztowanie. Ten nie chciał się podporządkować przekonując, że ma prawo do informowania opinii publicznej. Oficerowie ostatecznie powalają go na glebę i zakładają kajdanki. Miejscowa policja przekazuje, że działania funkcjonariuszy były słuszne i adekwatne, bo Lambert nie wykonywał poleceń. Cały film opublikowany przez policję znajduję się w tym miejscu, a poniżej nagrania świadków.

🇺🇸 — VIDEO: News Nation reporter Evan Lambert was arrested in Ohio while covering the train derailment. He was doing a live shot in the back of the room during a press conference but refused to stop despite police telling him to pause the coverage. pic.twitter.com/9Dox4rZEZb — Belaaz News (@TheBelaaz) February 9, 2023

Niektórzy porównują katastrofę ekologiczną w Ohio do Czarnobyla. Internauci wrzucają do mediów społecznościowych zdjęcia i relacje, których nie uświadczysz w mediach głównego nurtu. Podkreśla się, że równiny w Ohio są jednymi z najbardziej urodzajnych pól uprawnych w USA i stanowią część narodowego Pasa Kukurydzy. Padają sugestie, że ktoś mógł celowo skazić żyzne tereny.

Jednocześnie w USA w ciągu trzech dni zestrzelono trzy tajemnicze obiekty i tamtejsze media żyją głównie tym. Już nawet w przestrzeni publicznej padają sugestie, że mogło to być… UFO. Nie brakuje jednak opinii, że może być to tzw. temat zastępczy dla katastrofy w Ohio, o której wciąż niewiele wiadomo. Bliższy tej wersji jest chociażby Janusz Korwin-Mikke.

„Kowboje zakładali, że to może być UFO i nie próbowali się porozumieć, porobić dokładnych zdjęć, ustalić jak ten Oktagon lata – tylko PIFF! i do jeziora Huron? Chyba chodzi o odwrócenie uwagi od katastrofalnego wybuchu w Ohio?” – sugeruje Korwin-Mikke.

Kowboje zakładali, że to może być UFO i nie próbowali się porozumieć, porobić dokładnych zdjęć, ustalić jak ten Oktagon lata – tylko PIFF! i do jeziora Huron?

Chyba chodzi o odwrócenie uwagi od katastrofalnego wybuchu w Ohio? Podobno coś takiego nastapiło?https://t.co/lPx05EQ8eb https://t.co/XC53Y6iBsh — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) February 12, 2023

Ohio: Dead fish and cattle being reported as far as 100 miles away from the site. Journalists covering the story have been arrested. What the HELL is going on? pic.twitter.com/IWfLutoaRo — Stew Peters (@realstewpeters) February 12, 2023

They Chernobyled Ohio, they are very good at silencing people and blacking out the media, you need to be aware. Pennsylvania, you're fucked too. This will be a finger of God smearing cancer and death across multiple states, visible from space, a biblical blight and horror. pic.twitter.com/vsnALMAtrc — UAE Exotic Falconry & Finance (@FalconryFinance) February 12, 2023