Kolejna tajemnicza śmierć w Rosji. Generał związany ze służbami zastrzelił się z broni myśliwskiej

REKLAMA

Nie żyje rosyjski generał policji, b. zastępca szefa Głównej Dyrekcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej ds. Zwalczania Ekstremizmu, Władimir Makarow. Służby ogłosiły, że wojskowy popełnił samobójstwo.

To kolejne tajemnicze samobójstwo w Rosji od momentu wybuchu wojny na Ukrainie. Tego typu zgonów było już co najmniej kilkanaście, a jeśli doliczyć do nich śmierci, które na pierwszy rzut oka nie budzą takich podejrzeń, to być może nawet kilka dziesiątek. W Rosji zabijają się wojskowi i biznesmeni związani z Gazpromem lub Łukoilem.

REKLAMA

W tym samym czasie Rosję, a w szczególności Moskwę, nieustannie trawią pożary i – dziwnym trafem – najczęściej palą się obiekty wojskowe.

Tym razem poinformowano o śmierci generała Władimira Makarowa – byłego szefa Głównej Dyrekcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, czyli człowieka związanego ze służbami.

„We wsi Golikowo pod Moskwą znaleziono ciało generała dywizji Władimira Makarowa, byłego wiceszefa Głównego Zarządu Walki z Ekstremizmem MSW Rosji” – przekazała w poniedziałek agencja TASS powołując się na funkcjonariuszy organów ścigania.

Policja szybko ustaliła, że było to oczywiście samobójstwo. Wojskowy miał zastrzelić się z karabinu Berkut M2. Ciało generała znalazła jego żona i to ona wezwała odpowiednie służby.

Przed odwołaniem ze stanowiska Makarow zajmował się polowaniem na przeciwników kremlowskiej władzy wśród polityków i dziennikarzy.