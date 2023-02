Sommer o cenzurze nczas.com: „Takie rzeczy to jest Białoruś, to jest Rosja, to jest Korea Północna”. Zapowiedział kolejne kroki [VIDEO]

REKLAMA

Redaktor naczelny tygodnika „Najwyższy CZAS!” i portalu nczas.com, Tomasz Sommer, w swoim programie odniósł się do nałożonej na nasz portal blokady. Zapowiedział też podjęcie kolejnych kroków przeciwko cenzurze.

– Chciałbym złożyć raport z kolejnego dnia mojej osobistej wojny z cenzurą. Osobistej, ponieważ ostatnie medium niezależne od władzy, niezależne od Unii Europejskiej, niezależne od agentury niemieckiej, amerykańskiej, rosyjskiej, żydowskiej, czyli nczas.com, zostało zaatakowane w brutalny sposób. I oficjalnie wciąż nie wiem, przez kogo – powiedział redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.

– Cenzura prewencyjna w polskiej konstytucji jest zakazana bezpośrednia w art. 54. Nie możliwości prowadzenia cenzury prewencyjnej, każdy ma prawo do wymiany informacji, przyjmowania i produkowania informacji. To jest wszystko wpisane w tę Konstytucję (…) trzeba to powtarzać w nieskończoność, ponieważ mamy sytuację naprawdę bez precedensu – zaznaczył w dalszej części programu.

Jak podkreślił, portal nczas.com to „jedyne wolne medium, jakie jeszcze w Polsce pozostało, autentycznie wolne w każdej sytuacji”. – Ja mam zamiar walczyć z cenzorami, walczyć z tą cenzurą, walczyć z totalitaryzmem, którego oblicze przaśne się ukazało wszystkim w tej formie – oświadczył.

Z powodu nałożonej na portal nczas.com blokady, utworzyliśmy zbiórkę, która pozwoli nam na opłacenie prawników oraz utrzymanie działalności portalu.

– Zbiórka idzie bardzo dobrze (…) liczę, że tych osób się zbierze z tysiąc (wspierających – przyp. red.), zanim rozpoczniemy tę walkę na serio – powiedział Sommer.

– Na razie wysłaliśmy pisma do naszych dostawców Internetu, nie mamy na razie żadnej odpowiedzi. Dzisiaj ponowiliśmy te pisma, już za potwierdzeniem odbioru. Czekamy. Informacja wstępna jest taka, że to kilka dni trwa zanim oni odpowiedzą – wyjaśnił.

– W momencie kiedy dostaniemy już oficjalne potwierdzenie, ja to wtedy Państwu natychmiast zaprezentuję wszędzie gdzie się da. Rozpoczniemy dalsze kroki związane już z tą decyzją administracyjną, jaką jest ten nakaz blokady, który najprawdopodobniej wysłało ABW – dodał.

– Zwrócimy się do tych wszystkich służb, poproszę o podanie nazwisk decydentów, tych oficerów czy urzędników, którzy taką decyzję podjęli, no i będziemy próbowali ich wszystkich pociągnąć do odpowiedzialności – zapowiedział Sommer.

– W świetle polskiej Konstytucji jest to działanie w stu procentach bezprawne, jest to działanie skandaliczne, totalitarne. Takie rzeczy to jest Białoruś, to jest Rosja, to jest Korea Północna i niestety ci, którzy w tej chwili podjęli się prowadzenia takiej akcji zasługują na to, żeby zostać srogo ukarani – ocenił.

– Musimy mieć świadomość, że wolne słowo, wolna prasa, to jest podstawa każdego kraju. Jeżeli nie ma wolnego słowa, nie ma wolnej prasy, to w danym kraju nie ma wolności – podkreślił.

– Zajmujemy się analizą, długimi tekstami, krótkimi tekstami, szybkim newsem i nic innego, niezależnego w tej chwili po prostu nie ma. Proszę to sobie uświadomić i jeżeli ktoś może, po prostu nam pomóc – dodał. – To jest dla dobra nas wszystkich, dla dobra – jakkolwiek pompatycznie by to nie brzmiało – Polski. Dla uratowania wolności w Polsce – stwierdził Tomasz Sommer.

